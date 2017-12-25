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今日暖新聞》影／彰化秀傳耶誕佳音傳報愛

記者陳雅芳／彰化報導2017/12/25 20:03
▲彰化秀傳紀念醫院婦幼大樓一樓舉辦「耶誕佳音傳報愛」活動，耶誕歌曲帶動唱，及聖誕老公公發送糖果、禮物。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）
▲彰化秀傳紀念醫院婦幼大樓一樓舉辦「耶誕佳音傳報愛」活動，耶誕歌曲帶動唱，及聖誕老公公發送糖果、禮物。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

送禮物，是人人慶祝聖誕節表達愛與祝福方式之一。歡慶溫馨聖誕節，秀傳醫療體系25日在彰化秀傳紀念醫院婦幼大樓一樓舉辦「耶誕佳音傳報愛」活動，分送又香又甜的平「蘋」安的「果」實給現場民眾，分享平安與感恩。


▲彰化秀傳紀念醫院婦幼大樓一樓舉辦「耶誕佳音傳報愛」活動，耶誕歌曲帶動唱，及聖誕老公公發送糖果、禮物。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

秀傳醫療體系於2006年起每年聖誕節前，蒐集弱勢、身障大小朋友許下基本生活所需的禮物願望，邀請民眾送禮物、助人圓夢，如同聖誕老公公、天使般，用溫暖點亮弱勢、身障者的心願，傳遞祝福分享愛。


▲彰化秀傳紀念醫院婦幼大樓一樓舉辦「耶誕佳音傳報愛」活動，耶誕歌曲帶動唱，及聖誕老公公發送糖果、禮物。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

25日的「耶誕佳音傳報愛」在婦幼大樓熱鬧展開，活動有故事表演、造型氣球DIY、耶誕歌曲帶動唱，及聖誕老公公發送糖果、禮物，讓醫院病童及家長能夠感受到歡樂過節氣氛。


▲彰化秀傳紀念醫院婦幼大樓一樓舉辦「耶誕佳音傳報愛」活動，耶誕歌曲帶動唱，及聖誕老公公發送糖果、禮物。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

活動由小兒部主任楊樹文主持，首先以故事表演和觀眾互動來暖場，特別邀請了彰化社區大學講師群說故事給小朋友聽，並分送蘋果、文具組和襪子娃娃。講師們帶領現場小朋友與家長一起聽著歡樂耶誕歌曲，開心的手舞足蹈一同歡度耶誕佳節。


▲彰化秀傳紀念醫院婦幼大樓一樓舉辦「耶誕佳音傳報愛」活動，耶誕歌曲帶動唱，及聖誕老公公發送糖果、禮物。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

接著是小朋友最愛的氣球DIY時間，與家長一同製作造型氣球寶劍、圍著圍巾的雪人，不但增加了親子間的互動，更讓原本充滿病容的小朋友，回到平時活潑開朗的樣子，尤其是氣球老師送給小朋友棒棒糖和聖誕老公公的造型氣球時，把整個現場歡樂氣氛帶到最高點。


▲彰化秀傳紀念醫院婦幼大樓一樓舉辦「耶誕佳音傳報愛」活動，耶誕歌曲帶動唱，及聖誕老公公發送糖果、禮物。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

志工在一分送又香又甜「蘋果」給現場民眾，最後是由李佩淵院長扮演的聖誕老公公登場，到病房、門診發送糖果及禮物給小朋友，讓住院就醫的小朋友能重拾臉上的笑容，感受到聖誕節的溫馨氣氛。

關鍵字聖誕節秀傳醫療體系病童棒棒糖蘋果
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