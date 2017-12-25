亞太電單門號88系列優惠展延 終身不綁約

（中央社記者江明晏台北25日電）亞太電信今天宣布，網路門市的單門號88系列，合約優惠自動展延，既有用戶也適用，均可享終身不綁約，4G上網吃到飽月付新台幣288元。

亞太電信網路門市日前推出單門號88系列，主打單門號不綁約方案，吸引許多消費者申辦，但如果優惠到期後恢復原牌價，就無法再享有優惠資費。

對此，亞太電信今天宣布，即日起凡申辦網路門市單門號88系列資費的消費者，合約優惠自動展延，既有用戶也適用，均可享受終身不綁約的便利。

亞太電信目前所推出的單門號88系列有88/188/288三款資費，其中好值288享網內免費、網外30分鐘免費，市話每分鐘2元，再享4G上網吃到飽，下載上傳網速最高限21Mbps。