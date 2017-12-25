伊藤潤二恐怖美學動畫化 詭譎氣氛加乘

（中央社記者江佩凌台北25日電）擅長恐怖美學的日本漫畫大師伊藤潤二，筆下的經典作品將於2018年1月正式動畫化，推出「伊藤潤二驚選集」，讓喜愛恐怖題材的粉絲，能透過動畫感受比漫畫更詭譎的恐怖氣氛。
以細膩詭譎筆觸、奇人異事的幻想聞名全球的伊藤潤二，今年邁入創作第30週年，台灣代理商「木棉花」今天在台北發表伊藤潤二的首部動畫作品「伊藤潤二驚選集」，率先首映第一話，一睹伊藤潤二的知名作品「雙一恣意的詛咒」、「地獄的洋娃娃葬禮」動畫內容。
23歲踏入漫畫界的伊藤潤二，過去他的漫畫曾陸續被改編成電影、遊戲，但此次推出系列動畫化作品是第一次呈現給粉絲，今天在台北舉辦動畫首映暨IP發表會中播映第一話，詭譎的音效和驚悚生動的配音，讓觀影者感受到比靜態漫畫更有氛圍的恐怖氣氛。
伊藤潤二漫畫作品全球翻譯出版12國，包含台灣、中國大陸、韓國、泰國、馬來西亞、美國、法國、西班牙、義大利、俄羅斯、波蘭、巴西等，甚至有16部作品被改編電影，如「人頭氣球」、「高校惡靈—富江」等。
對於漫畫作品成功動畫化，伊藤潤二透過影片表示，看完第一話之後，覺得動畫的步調很緊湊，也感受到動畫監督想忠實呈現原作的心意，音樂和音效也做得非常棒，「我認為是品質很高的動畫」，和大家推薦真的很有趣。
提及今後的展望，他在影片中透露，目前在日本出版社「小學館」改編小說「人間失格」創作漫畫作品，接下來會在朝日新聞出版，強調仍會堅持畫出好作品，務必請粉絲欣賞指教。
動畫「伊藤潤二驚選集」將於2018年1月初，於各大VOD隨選視訊陸續播出。1061225