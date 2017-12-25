NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈關懷癌童　特教師劉建宏信守承諾《花遊記》出大包　鋼絲全外露HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

伊藤潤二恐怖美學動畫化 詭譎氣氛加乘

中央社2017/12/25 19:33
中央社 娛樂 / NOWnews
中央社 娛樂 / NOWnews

（中央社記者江佩凌台北25日電）擅長恐怖美學的日本漫畫大師伊藤潤二，筆下的經典作品將於2018年1月正式動畫化，推出「伊藤潤二驚選集」，讓喜愛恐怖題材的粉絲，能透過動畫感受比漫畫更詭譎的恐怖氣氛。

以細膩詭譎筆觸、奇人異事的幻想聞名全球的伊藤潤二，今年邁入創作第30週年，台灣代理商「木棉花」今天在台北發表伊藤潤二的首部動畫作品「伊藤潤二驚選集」，率先首映第一話，一睹伊藤潤二的知名作品「雙一恣意的詛咒」、「地獄的洋娃娃葬禮」動畫內容。

23歲踏入漫畫界的伊藤潤二，過去他的漫畫曾陸續被改編成電影、遊戲，但此次推出系列動畫化作品是第一次呈現給粉絲，今天在台北舉辦動畫首映暨IP發表會中播映第一話，詭譎的音效和驚悚生動的配音，讓觀影者感受到比靜態漫畫更有氛圍的恐怖氣氛。

伊藤潤二漫畫作品全球翻譯出版12國，包含台灣、中國大陸、韓國、泰國、馬來西亞、美國、法國、西班牙、義大利、俄羅斯、波蘭、巴西等，甚至有16部作品被改編電影，如「人頭氣球」、「高校惡靈—富江」等。

對於漫畫作品成功動畫化，伊藤潤二透過影片表示，看完第一話之後，覺得動畫的步調很緊湊，也感受到動畫監督想忠實呈現原作的心意，音樂和音效也做得非常棒，「我認為是品質很高的動畫」，和大家推薦真的很有趣。

提及今後的展望，他在影片中透露，目前在日本出版社「小學館」改編小說「人間失格」創作漫畫作品，接下來會在朝日新聞出版，強調仍會堅持畫出好作品，務必請粉絲欣賞指教。

動畫「伊藤潤二驚選集」將於2018年1月初，於各大VOD隨選視訊陸續播出。1061225

亞太電單門號88系列優惠展...蘇嘉全：台日合作交流 共創...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan