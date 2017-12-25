防止營區遭硬闖　成功嶺舉辦防護演練

網路爆料役政署長林國演22日搭車試圖硬闖成功嶺營區，陸軍司令部臉書粉絲專頁23日刊登陸軍步兵104旅日前實施營區整體安全防護演練暨警衛勤務示範照片，藉此宣誓保衛營區整體安全的決心。

有網友在臉書「靠北長官」粉絲專頁發文指出，林國演22日下午搭車進入成功嶺營區時，哨兵攔下後，林國演試圖「下車闖進營區」，等104旅哨兵通令輔導長同待命班衝出來，才交出證件識別登記，役政署長座車駕駛還下車辱罵哨兵「你們都是吃狗屎的」。

陸軍司令部臉書粉絲專頁23日下午刊登文章與照片表示，為強化營區整體安全防護與落實門禁管制 , 陸軍步兵104旅步二營及通信連日前實施營區整體安全防護演練暨警衛勤務示範 , 由政戰主任主持 , 示範項目包含革新事項說明、兵棋推演、着裝規定、進出車輛、人員查驗及狀況演練等 , 透過示範不僅使官兵了解各項狀況之處置作為外 , 更體會國軍所肩負之使命 , 惟相互支援才能完成任務 , 保衛營區整體安全。