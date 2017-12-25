防止營區遭硬闖　成功嶺舉辦防護演練

網路爆料役政署長林國演22日搭車試圖硬闖成功嶺營區，陸軍司令部臉書粉絲專頁23日刊登陸軍步兵104旅日前實施營區整體安全防護演練暨警衛勤務示範照片，藉此宣誓保衛營區整體安全的決心。
有網友在臉書「靠北長官」粉絲專頁發文指出，林國演22日下午搭車進入成功嶺營區時，哨兵攔下後，林國演試圖「下車闖進營區」，等104旅哨兵通令輔導長同待命班衝出來，才交出證件識別登記，役政署長座車駕駛還下車辱罵哨兵「你們都是吃狗屎的」。
陸軍司令部臉書粉絲專頁23日下午刊登文章與照片表示，為強化營區整體安全防護與落實門禁管制 , 陸軍步兵104旅步二營及通信連日前實施營區整體安全防護演練暨警衛勤務示範 , 由政戰主任主持 , 示範項目包含革新事項說明、兵棋推演、着裝規定、進出車輛、人員查驗及狀況演練等 , 透過示範不僅使官兵了解各項狀況之處置作為外 , 更體會國軍所肩負之使命 , 惟相互支援才能完成任務 , 保衛營區整體安全。
陸軍第十軍團24日發布新聞稿，肯定成功嶺營區大門衛哨人員依規定執行人車檢查作業，對於入營外賓未能配合及造成誤會，軍方甚表遺憾，並表示全案刻由所屬步兵104旅進一步查察釐清，若有涉法情節，將依規定處置。
內政部在24日晚間表示已撤換役政署長駕駛，希望能平息眾怒。不過，國民黨25日上午召開記者會，認為林國演耍官威，不應該只是撤換駕駛了事，發言人洪孟楷要求內政部長應該為下屬行為道歉，而不適任的役政署長應該下台。
▲陸軍步兵104旅日前實施營區整體安全防護演練暨警衛勤務示範，入營車輛停車接受檢查。（圖／陸軍司令部臉書專頁）