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影／大葉大學獲得越南語檢定考試獨家授權

記者陳雅芳／彰化報導2017/12/25 19:45
▲胡志明市社會人文與科學大學和大葉大學簽約合作，授權大葉大學舉辦越南語檢定考試。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）
▲胡志明市社會人文與科學大學和大葉大學簽約合作，授權大葉大學舉辦越南語檢定考試。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

政府推動新南向政策，學習東南亞語將享有海外就業優勢，胡志明市社會人文與科學大學和大葉大學25日簽約合作，獨家授權大葉大學舉辦越南語檢定考試，未來想參加越南語檢定的民眾，不用飛出國，就能在台灣考場參加與越南考場同時舉辦的考試。


▲胡志明市社會人文與科學大學和大葉大學簽約合作，授權大葉大學舉辦越南語檢定考試。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

大葉大學校長梁卓中表示，胡志明市社會人文與科學大學的越南語教學非常有名，每年都有好幾千人次的學生前往短期語言學習。因應東協十國崛起與政府的新南向政策，大葉大學除了開設韓語、泰語、越南語等多元語言課程，協助學生學習第二外語。


▲胡志明市社會人文與科學大學和大葉大學簽約合作，授權大葉大學舉辦越南語檢定考試。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

梁卓中說，大葉大學也積極與馬來西亞、越南、泰國多所大學締結姐妹校，透過交換師資、交換學生等活動進行學術交流。很榮幸可以跟胡志明市社會人文與科學大學合作，希望藉由大葉大學作為台灣考試據點，提供更完整的越南語檢定服務。


▲胡志明市社會人文與科學大學和大葉大學簽約合作，授權大葉大學舉辦越南語檢定考試。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

代表校長前來簽約的胡志明市社會人文與科學大學越南語系主任黎克強指出，越南語檢定考試分基礎級、初級、中級、中高級、高級、專業級，考試項目包含聽力、閱讀、口語、寫作，合格者可獲發中越雙語紙本證書。目前除了越南考場還有韓國考場，同一天同時段進行考試，很開心能新增台灣考場，也期盼雙方未來能有更多合作。

關鍵字胡志明市越南語檢定考試短期語言大葉大學
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