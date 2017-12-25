幼兒踩街報佳音　臺西警上街頭熱鬧宣導

上午9時許，裝扮可愛的小朋友陸續來到四湖分駐所及消防隊前，有聖誕服裝也有復古中國服，充滿濃濃的過節氣氛，員警們把握時間與現場的小朋友及家長老師互動，指著宣導標語說：「我們開車門時要注意，以兩段式開啟車門比較安全……」

隨著聖誕節的到來，許多幼兒園也舉辦熱鬧的報佳音活動，25日上午，四湖鄉立幼兒園200位學童及家長熱鬧踩街，臺西警分局除了派出警力維安，也動員四湖所及交通、婦幼、刑事人員與警察志工、義警民防等配合宣導，藉著小朋友的高人氣，由臺西警分局副分局長閻百川帶領員警走上街頭，踩街宣導反毒、反詐騙、婦幼安全及交通安全等，菜市場的攤商們看到員警，也點頭稱讚為警察加油打氣。



▲隨著踩街隊伍熱鬧登場，員警及民防人員也一起加入配合宣導。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.25）



▲臺西警分局副分局長閻百川向機車族宣導反毒、反詐騙、婦幼安全及交通安全等。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.25）

隨著踩街隊伍熱鬧登場，員警及民防人員也在一旁指揮維護安全，當隊伍進入菜市場人潮聚集處，員警們拿著宣導傳單與民眾互動，副分局長閻百川親切的與水果攤商寒喧：「我們今天是來宣導的，家中或親友中有青少年，要注意他們的生活起居，不要讓毒品危害他們的健康。」



▲副分局長閻百川親切的與水果攤商寒喧，今天是來宣導的。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.25）

踩街時小朋友看見有警察在隊伍中，好奇的不停張望著，形成有趣的畫面，市場裡的攤商看到員警忍不住開起玩笑：「警察也走上街頭喔！」「我們是來宣導啦，騎乘機車要戴安全帽喔！」阿伯笑著說：「我知道啦，你們出來宣導這樣很好啊，加油啊！」

踩街隊伍繞著四湖最熱鬧的街上走了近30分鐘，在活潑歡樂的氣氛中結束活動，小朋友好奇的問著員警：「你們要和我們回去學校嗎？」童言童語讓大家笑哈哈，大家相約下次一起來踩街。