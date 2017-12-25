教育控制 北京擬派萬名教師到疆藏任教

此方案目的是帶動和培訓當地教師，幫助西藏、新疆整體提升教育發展水準，為西藏、新疆經濟社會發展和長治久安，培養「愛黨愛國的社會主義事業合格建設者和可靠接班人」提供堅強保障。

中國教育部網站今天報導，日前，教育部會同中國國家發展改革委員會、財政部、人力資源社會保障部聯合印發「援藏援疆萬名教師支教計畫實施方案」，在對口支援機制下，每年從內地學校選派一批優秀教師赴西藏、新疆支教。

（中央社台北25日電）中國官方為在西藏、新疆培養「愛黨愛國的社會主義事業合格建設者和可靠接班人」提供保障，推出援藏援疆萬名教師支教計畫，2018年首批將向西藏、新疆、兵團共援派教師4000人。

報導稱，2018年首批將向西藏、新疆、兵團共援派教師4000人。原則上以對口援藏援疆省市學校為主體，以理科教師為主、兼顧其他學科；以中學教師為主、兼顧小學學段，每10至20名教師組成一個工作小組，鼓勵組團支援一所學校。

在選派教師資格上，要求「政治可靠、師德高尚、愛崗敬業、業務精良，堅決執行黨的民族和宗教政策，維護祖國統一和民族團結；作風紮實，不怕吃苦，甘於奉獻，身體健康」。

報導稱，每批教師在西藏與新疆的時間，一般為一年半左右。支教期間由派出單位與西藏、新疆共同管理，在薪酬待遇、職稱評審、考核評定等方面，按照援藏援疆幹部和人才政策同等對待，確保待遇上優保障、使用上促成長、管理上重關懷。

至於選派數量較多或選派有困難的省市，可以選派新任教師、退休教師、採取政府向市場購買服務的方式，選派教師或出資支援受援地招聘教師。

報導稱，受援地區與單位要從食宿、交通、安全等方面，提供周到細緻的服務，為援藏援疆教師創造良好的工作、生活環境，讓他們新暖氣順、安心工作。1061225