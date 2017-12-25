今日暖新聞》影／小朋友弦笛演奏　音樂饗宴和病患同歡

▲田中鎮新民國小弦笛樂團到衛福部彰化醫院演出，以音樂饗宴和病患同歡，膾炙人口的歌曲，讓人沈醉，融化病患的焦慮不安感。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

歡樂的耶誕節，在今年彰化市長盃音樂比賽勇奪六冠王的田中鎮新民國小弦笛樂團特別戴上耶誕帽，25日到衛福部彰化醫院演出，以音樂饗宴和病患同歡，小朋友加足馬力，足足演奏了23首膾炙人口的歌曲，讓人沈醉；病患不禁說，這是耶誕節最好的禮物。

新民國小弦笛樂團在彰化縣走遍社區、宮廟、機關表演，以實戰經驗累積實力，成為最具盛名的弦笛學校，今年參加依學琴時間及人數分組的彰化市長盃音樂比賽，創下六個分組奪冠的六冠王紀錄。弦樂指導老師林貞汝說，該校建校14年，她就教了14年，在學生及家長的努力下，近幾年的成績開花結果。



▲田中鎮新民國小弦笛樂團到衛福部彰化醫院演出，以音樂饗宴和病患同歡，膾炙人口的歌曲，讓人沈醉，融化病患的焦慮不安感。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

彰化醫院院長謝文淮指出，新民國小弦笛樂團今天首度在彰化縣走進醫院，27位小朋友在校長鄧仕文及老師、家長的陪同下到彰化醫院，他們難掩興奮地換衣著裝，以耶誕老公公之姿登場，「我們將一口氣送出23首歌，以音樂撫慰病患。」小朋友帥氣地說。



▲田中鎮新民國小弦笛樂團到衛福部彰化醫院演出，以音樂饗宴和病患同歡，膾炙人口的歌曲，讓人沈醉，融化病患的焦慮不安感。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

音樂會在大廳舉行，小朋友分成多組，接連演出，「望春風」讓老年人跟著哼唱，「龍貓」、「天空之城」等宮崎駿動畫音樂帶起民眾年少的美麗回憶，「秋蟬」、「外婆的澎湖灣」給民眾帶來民歌年代的輝煌記憶，在場者時而歡樂、時而沈思，隨著小提琴及長笛的音樂而走，讓人忘了置身醫院。



▲田中鎮新民國小弦笛樂團到衛福部彰化醫院演出，以音樂饗宴和病患同歡，膾炙人口的歌曲，讓人沈醉，融化病患的焦慮不安感。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

謝文淮致贈感謝狀時表示，感謝校長鄧仕文接受醫院的邀請，率隊前來，透過音樂和民眾分享耶誕節的歡樂，也融化了看病民眾的心；鄧仕文說，12月是感恩的季節，他們希望以音樂回饋社會，讓醫院充滿音樂氣息。該校目前有三分之一的學生加入音樂性社團，音樂已成為該校特色，未來將持續經營，永續發展。



▲田中鎮新民國小弦笛樂團到衛福部彰化醫院演出，以音樂饗宴和病患同歡，膾炙人口的歌曲，讓人沈醉，融化病患的焦慮不安感。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

拉小提琴的小六生謝鈺如自信地表示，音樂豐富了她的生活，到醫院演出是希望以音樂包圍醫院，提升病患幸福感。四年級拉小提琴的彭冠禎說，希望弦笛音樂讓病患喜歡上音樂，療癒心靈。