威力盃全國少棒賽雲林奪殿軍　李進勇期勉表揚

2017年第五屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽雲林縣代表隊奪殿軍，今(25)日上午縣長李進勇於縣府接見小選手及教練們，肯定選手及教練的努力，並期繼續努力，讓雲林的棒球成績更加提升，場面洋溢得勝的歡樂氣息。

今年參加2017年第五屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽的雲林縣代表隊，是以褒忠國小為主力，加上文昌、鎮西、客厝共4所學校16位選手組成。此次闖進8強後，面對8強戰的強勁對手桃園市，選手、教練彼此激勵，力求得勝，其中文昌國小鍾亦恩打出2分得點、褒忠國小胡振義則轟出關鍵的全壘打，在全體隊員共同拼搏下晉級。後來雖在4強戰中以8：12不敵新竹市，無緣闖進冠軍戰，最終打出殿軍成績，然小選手們仍是不負重望為雲林縣打出參賽最佳成績，奪下一面獎牌，讓雲林人同感驕傲與榮耀。