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威力盃全國少棒賽雲林奪殿軍　李進勇期勉表揚

記者蘇榮泉／雲林報導2017/12/25 20:05
▲第五屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽雲林奪殿軍，李縣長頒獎金並與雲林縣代表隊16位小選手及教練們合影。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.25）
▲第五屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽雲林奪殿軍，李縣長頒獎金並與雲林縣代表隊16位小選手及教練們合影。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.25）

2017年第五屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽雲林縣代表隊奪殿軍，今(25)日上午縣長李進勇於縣府接見小選手及教練們，肯定選手及教練的努力，並期繼續努力，讓雲林的棒球成績更加提升，場面洋溢得勝的歡樂氣息。

今年參加2017年第五屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽的雲林縣代表隊，是以褒忠國小為主力，加上文昌、鎮西、客厝共4所學校16位選手組成。此次闖進8強後，面對8強戰的強勁對手桃園市，選手、教練彼此激勵，力求得勝，其中文昌國小鍾亦恩打出2分得點、褒忠國小胡振義則轟出關鍵的全壘打，在全體隊員共同拼搏下晉級。後來雖在4強戰中以8：12不敵新竹市，無緣闖進冠軍戰，最終打出殿軍成績，然小選手們仍是不負重望為雲林縣打出參賽最佳成績，奪下一面獎牌，讓雲林人同感驕傲與榮耀。 


▲李縣長與關鍵2分打擊手文昌國小鍾亦恩(左1)及全壘打手褒忠國小胡振義(右1)雙胞胎兄弟合影。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.25）

縣長李進勇表示，來自褒忠、文昌、鎮西、客厝4所小學所組的縣代表隊，平時各自訓練，能在賽事上取得默契，發揮團隊精神，令人敬佩，而小選手們在比賽過程中所展現的鬥志與毅力，都將會是未來人生最珍貴的經驗，也請小選手們繼續加油，同時也感謝教練辛勤帶隊訓練，以及校方支持，也期許小選手們再接再厲，讓雲林在體育賽事上再度發光發熱。


▲李縣長在縣長室接見雲林縣代表隊，祝賀並勉勵小選手及教練們。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.25）


▲縣長李進勇致贈小禮物給每位小選手表示鼓勵。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.25）

關鍵字台彩威力盃全國少棒賽雲林縣殿軍李進勇
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