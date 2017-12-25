消基會：多益補考 不應限定日期

消基會指出，24日舉行的多益（TOEIC）英語測驗，因為題目播放帶和試題版本不同，主辦單位臨時宣布取消考試，波及全國43個考場、約2.4萬名考生的權益，之後辦理此測試的ETS台灣區總代理忠欣股份有限公司提出的處理辦法，提供可參加明年1月7日或1月28日下午場的測驗，或是選擇辦理退費。

（中央社記者楊淑閔台北25日電）消基會質疑，多益（TOEIC）英語測驗24日發生試務缺失取消考試，卻限定補考日期，對沒空檔的考生顯失公平，主張不應限定補考日期。此外，消基會並接受申訴，將幫考生協商。

消基會對後續處理方式提出4點質疑，1.限定補考日期，對於以上2個日期都沒有空檔的考生顯失公平，主張不應限定補考日期，以示誠意。

2.由於多益考試將於2018年3月改採新制，建議3月以前應增加考試場次，以彌補1月未及考試的考生能在舊制裡有補考的機會。

3.既然有錯，就應適當補償，例如，給予12月24日考生可免費參加一次考試的優惠，不限時間、地點，作為道歉。

4.消基會對於交通費彌補，以新台幣200元為限，長途遠程者必須提出交通單據，有所質疑；並為開車的考生提問，「油料該如何補償？」消基會呼籲，交通補償應視個案狀況給予。

消基會補充，倘若消費者不滿意忠欣股份有限公司的處理辦法，可向消基會申訴，消基會將通案向忠欣公司協商。申訴電話有四，台北總會（02）27001234、中區分會（04）2375-7234、雲嘉南分會（06）241-1234，以及南區分會：（07）225-1234。1061225