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影／就職三周年　魏明谷：八項蛻變　打造樂活宜居

記者陳雅芳／彰化報導2017/12/25 20:07
▲彰化縣政府舉辦縣長就職三周年施政成果發表會，齊聚各界人士、冠蓋雲集擠爆縣府中庭廣場。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）
▲彰化縣政府舉辦縣長就職三周年施政成果發表會，齊聚各界人士、冠蓋雲集擠爆縣府中庭廣場。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

彰化縣政府25日上午於縣府中庭舉辦縣長就職三周年施政成果發表會，縣長魏明谷於發表會細數這三年的施政內容，魏明谷強調，將持續推動風光綠能產業、交通與水利建設、推展優質教育、文化觀光、衛生福利和環境保護，以實現「建設大彰化、福利好城市」的新年、新願景！


▲彰化縣政府舉辦縣長就職三周年施政成果發表會。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

彰化縣長魏明谷已就職三週年，舉辦施政成果發表，齊聚各界人士、冠蓋雲集擠爆縣府中庭廣場，魏明谷更感謝各界對縣府施政指教，並承諾持續以勇於承擔、敢於負責的信念，為彰化縣民福祉而努力，讓縣民感受到彰化縣在交通建設、空汙及水環境、綠能經濟、福利照顧、農業開創、工商產業、文化觀光、優質教育等各方面的進步，為縣民打造「樂活宜居、幸福彰化」。


▲彰化縣政府舉辦縣長就職三周年施政成果發表會，齊聚各界人士、冠蓋雲集擠爆縣府中庭廣場。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

魏明谷指出，三年前競選時所推出「三橫三縱、三鐵三橋」交通建設，都已一一落實或推動，不僅打通彰化經濟發展的任都二脈，更有利觀光旅遊產業的發展。三年來所推動的各項有形和無形建設，最自豪的就是率全國之先，積極推展太陽與風力發電的「風光綠能產業」，吸引海內外企業將投資上兆資金，將持續推展這項能永續經營、造產又能振興經濟的產業。


▲魏明谷強調，將以實現「建設大彰化、福利好城市」的新年、新願景。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

彰化市長邱建富表示，他支持魏明谷有二大理由，一是彰化縣府與市公所合作將彰化市長久以來無法解決的問題共40件，目前已解決了33件。二是魏明谷在交通建設方面也有具體的作法用三橫、三縱、三鐵來改善彰化的交通，是「說得到、做得到」的實在縣長。


▲魏明谷強調，將以實現「建設大彰化、福利好城市」的新年、新願景。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

新年、新氣象！魏明谷也許下新年新希望，希望能持續推動綠能、交通與水利等各項重大建設，並推展優質教育、文化觀光、衛生福利和環境保護，以實現「建設大彰化、福利好城市」的新願景！

關鍵字就職三週年魏明谷大彰化幸福彰化綠能經濟
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