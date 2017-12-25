NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈關懷癌童　特教師劉建宏信守承諾《花遊記》出大包　鋼絲全外露HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

全女駕駛 巴基斯坦粉紅計程車將拓版圖

中央社2017/12/25 19:57
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社巴基斯坦喀拉蚩25日綜合外電報導）巴基斯坦商業中樞喀拉蚩（Karachi）自3月以來推出名為Paxi的女性駕駛粉紅計程車服務，預計將在年底前擴大車隊，並進駐其他城市。

路透社報導，女性客戶可以使用電話、應用程式或路上招車的方式，招來名為Paxi的粉紅計程車。應用程式會詢問潛在乘客搭車人數與是否有男性同行。若同行男子年齡介於12歲至70歲之間，搭乘請求就會被拒絕。

對女性而言，在悶熱又擁有2000萬人口的喀拉蚩裡通勤往往是個考驗。喀拉蚩都市資源中心（UrbanResource Center）一份報告發現，大部份女性通勤者使用大眾運輸工具時，曾經歷某種形式的性騷擾。

在粉紅計程車出現以前，女性在喀拉蚩搭計程車也不是很愉快。

女性通勤者對男性計程車駕駛的怨言之多，從坐到「髒亂又難聞的車」、遇上迷路卻拒絕使用衛星定位系統（GPS）的駕駛、從後視鏡裡被盯著看，到駕駛開快車，不勝枚舉。

這家公司預計將在年底前翻倍車隊數量，從最初的15輛車增至30輛。

服務創辦人扎希（Shaikh M. Zahid）表示，Paxi車隊很快將進駐信德省（Sindh）蘇庫爾（Sukkur）地區，接著再往靠近巴基斯坦與阿富汗邊界的白夏瓦（Peshawar）地區挺進。

白夏瓦地區位在極為保守的開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa），當地嚴格遵守性別隔離制度（Purdah）。

扎希說：「當地受教育女性的比例高出很多，但因缺乏安全交通系統，她們的移動能力大打折扣，成為有貢獻公民的全部潛力也有些喪失。」（譯者：中央社陳乃瑜）1061225

26日稍回溫 跨年夜東北季風攪礦業法修正草案關鍵條文保留...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan