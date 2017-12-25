全女駕駛 巴基斯坦粉紅計程車將拓版圖

（中央社巴基斯坦喀拉蚩25日綜合外電報導）巴基斯坦商業中樞喀拉蚩（Karachi）自3月以來推出名為Paxi的女性駕駛粉紅計程車服務，預計將在年底前擴大車隊，並進駐其他城市。

路透社報導，女性客戶可以使用電話、應用程式或路上招車的方式，招來名為Paxi的粉紅計程車。應用程式會詢問潛在乘客搭車人數與是否有男性同行。若同行男子年齡介於12歲至70歲之間，搭乘請求就會被拒絕。

對女性而言，在悶熱又擁有2000萬人口的喀拉蚩裡通勤往往是個考驗。喀拉蚩都市資源中心（UrbanResource Center）一份報告發現，大部份女性通勤者使用大眾運輸工具時，曾經歷某種形式的性騷擾。