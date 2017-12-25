扛反恐任務 除暴特勤隊實戰經驗冠全台

「除暴特勤隊」小組長童明輝接受中央社訪問時表示，隊內任務除協助重大刑案偵查外，還有肩負反恐任務，這也是和一般地方縣市霹靂小組的最大不同之處。

內政部警政署刑事警察局「除暴特勤隊」今天正式成軍，前身為刑事局警備隊，現由26名特殊任務警力所組成，並區分為山區緝毒組、狙擊行動組和攻堅圍捕組，以因應偵辦國內重大刑案需求。

（中央社記者黃麗芸台北25日電）刑事警察局「除暴特勤隊」有別一般地方縣市霹靂小組，除負責重大刑案偵辦外還具有反恐任務，平均每3天就要出一次任務，實戰經驗全台最高，成員平均資歷約20年。

童明輝說明，「除暴特勤隊」反恐任務，主要是因應國內重大暴力人為危安事件，包括國內激進份子或是炸彈客之類的案件；但若是國外恐怖份子來台犯案，則劃分歸屬為法務部調查局和警政署保安警察第一總隊維安特勤隊職責。

「除暴特勤隊是用實戰經驗培養出來的隊伍」，童明輝指出，刑事局負責全台重大刑案，實戰經驗相較地方縣市單位要來得多，一個月最少要出勤10次以上，平均每3天出一次任務，但有些地方政府的出勤案件一年可能不到10次。

這支全台實戰經驗最高的隊伍，成員資歷也都不可小覷。從警資歷已29年的童明輝表示，目前全隊26人，平均每人資歷約20年起跳，各個都身經百戰。

即便「除暴特勤隊」每位成員都驍勇善戰，但基本蹲馬步練功仍不可少。

童明輝說，平常是以3天勤務、3天訓練及3天休息為一個工作週期輪迴。訓練項目包括有基本體能、室內戰鬥、武裝垂降、武裝搜山、空中巡邏、狙擊訓練和戰術醫療等，且均須著重達15至20公斤裝備進行，每項訓練都很累也都有風險性。

除整合內部資源之外，外部合作也持續加強。童明輝表示，目前也不定期請美、法等國傳授反恐戰術和實戰經驗分享，包括射擊、現場控制、情報交流、戰術運用和醫療等項目。

他舉例說，台灣射擊訓練通常較僵化，射手和靶都是靜止不動，一槍一槍射，不貼近實境情況；反之，美、法兩國的訓練都是採人、靶都移動，模擬人群推擠時如何實戰射擊狀況。

童明輝認為，透過國外新的訓練思維，可學習到新東西和新的實戰經驗（恐攻），部分觀念雖需打掉重練，但原有實戰經驗仍具輔助功用。

每次出勤就是搏命，如何維持對工作的熱情？童明輝笑說，「所以士氣很重要，只要有越多成功戰役，士氣就越高昂，除暴特勤隊現在士氣就處於高點」。1061225