老翁騷擾高灘地植苗工程　警方強行送醫

西螺大橋下高灘地是跨年迎日出活動重要場所，也同時規劃運動環境步道是鎮長鄭玲惠的重要鎮政之一，日前完成初步整地工程，22日廠商在高灘地進行花草植苗工程時，遭一名老翁從橋上丟棄大型鐵片，所幸施工單位人員及時走避、未釀成傷亡，施工單位立刻報警處理，警方遂將老翁強制送醫治療。

西螺鎮公所為配合雲林縣政府每年皆會在西螺大橋辦理的跨年迎日出的活動，以及提供西螺鎮民一個好的運動環境步道，特委請廠商於西螺大橋橋頭下高灘地，種植近四千株牽牛花，以形成一個美麗的花毯區。

22日早上10時許，施工單位於大橋頭進行植苗工程時，卻遭遇一位年逾80老翁手持雨傘、鋤頭的老先生騷擾，該名老翁不僅不斷咆嘯、怒罵施工工人，且刻意進入工作區破壞剛種植的牽牛花，雖經工人停工勸說仍不願離開。鎮公所農經課長陳淑燕接獲通知前往現場了解，老翁仍然大聲咆嘯指稱:「橋下整片都是他的地，為什麼不能耕作」。