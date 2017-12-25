影／溪州可愛動物園區解約不拆圍籬　居民喊蓋停車場

▲溪州可愛動物園區已經解約，圍籬尚未不拆，溪州鄉代會主席陳冠廷等人前往表達訴求，希望政府速拆圍籬，改建停車場。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

鬧得沸沸揚揚的溪州公園可愛動物園區興建工程，在地方鄉親強烈反對下，彰化縣政府與鼎旺營造公司解除契約關係，溪州鄉親對此結局雖然感到欣慰，但對縣府遲遲未將圈圍的鐵牆拆除充當停車場感到失望，溪州代表會主席陳冠廷也質疑縣府，雖然終止與廠商契約關係，卻未承諾保證日後不會興建，請縣府尊重地方鄉親的聲音與堅持。

溪州鄉代會主席陳冠廷等人25日與數十位反對流浪狗收容所溪州自救會成員前往抗議，希望政府速拆圍籬，改建停車場。陳冠廷指出，彰化縣政府有意在溪州公園旁設置「可愛動物教育園區」，未料引起地方居民強烈反彈，地方強力反對下，縣府終止契約，可是時隔多日建地圍籬仍未拆除，鄉民擔心死灰復燃。



▲溪州可愛動物園區已經解約，圍籬尚未不拆，溪州鄉代會主席陳冠廷等人前往表達訴求，希望政府速拆圍籬，改建停車場。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

縣議員李俊諭指出，彰化縣政府於103年選定溪州公園公園區與森林區入口旁一處1.3公頃土地，預計耗資7千多萬打造「可愛動物教育園區」，去年12月動工第三天，就被反對方團團圍住，禁止施工，今年520縣府召開說明會時，反對方與動保團體爆發流血衝突，造成反對聲浪加劇，彰縣議會也組監督小組，要求多方評估，縣府協調未成，11月17日與廠商終止契約。



▲溪州可愛動物園區已經解約，圍籬尚未不拆，溪州鄉代會主席陳冠廷等人前往表達訴求，希望政府速拆圍籬，改建停車場。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

李俊諭表示，溪州鄉親們也不是反對縣府興建，但是將流浪貓狗收容中心以陳倉暗度的方式，興建在風景優美、外地遊客眾多的溪洲公園休憩場所，實在是非常不恰當，東窗事發後頻頻引發溪州鄉民強烈抗議，阻止彰化縣可愛動物園區興建工程的進行。



▲溪州可愛動物園區已經解約，圍籬尚未不拆，溪州鄉代會主席陳冠廷等人前往表達訴求，希望政府速拆圍籬，改建停車場。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

李俊諭說，彰化縣政府與標商已經正式解約，距離明年春節「花在彰化」活動迫在眉睫，至今圍籬不拆，園區一片雜草叢生，恐影響民眾停車權益；縣府工務處建築工程科科長陳銘男表示，12月8日已經行文同意終止契約，目前正在與廠商進行工程決算，預計明年1月底前將現有圍籬與措施拆除。



▲溪州可愛動物園區已經解約，圍籬尚未不拆，溪州鄉代會主席陳冠廷等人前往表達訴求，希望政府速拆圍籬，改建停車場。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

農業處副處長郭至善表示，該處為台糖所有，是為農地，當初是透過農委會專案方式才能蓋「可愛動物教育園區」，現在合約終止，可能將此地歸還台糖，如要蓋停車場需變更地目，也要台糖同意，經評估平時公園區停車格足夠，縣府目前無經費與規劃再做停車場。