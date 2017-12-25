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生活成本指數 主計總處：美日韓皆未編製

中央社2017/12/25 20:09
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳政偉台北25日電）IMD最新世界人才報告指台灣生活成本指數在63個國家中排名第47名，外界認為應盡速編製指數反映現況，主計總處表示，生活成本的心理評價為主觀感受，美國、日本、南韓都未編製。

瑞士洛桑管理學院(IMD)11月發布「2017年世界人才報告（World Talent Ranking）」，其中人才吸引面向的生活成本指數（Cost of living index），台灣在63個受評比國家中排名第47名，較2009年第22名退步25名。

工商時報報導，生活成本指數關乎攬才，更關乎民心，外界或把「消費者物價指數」當成生活成本變化，不足以反映真實，但官方迄今尚未編製「生活成本指數」，應盡速著手試編指數。

主計總處今天發布新聞稿回應指出，從聯合國(UN)及國際勞工組織(ILO)等共同編撰的CPI手冊，消費者物價指數（Consumer Price Index, CPI）與生活成本指數（Cost of Living Index, COLI）在基本概念上並不完全相同。

主計總處認為，CPI是衡量2個時點購買一固定籃(Fix Market Basket)消費性商品及服務的支出金額變動；而生活成本指數則是衡量2個時點為維持某一給定生活水準的最小支出金額變動，兩者都在衡量2個時點的總支出變動。

但是，前者是購買組合不變，觀察價格變化，後者是滿足程度相同下，觀察支出總值變化，因此COLI有可能涵蓋家庭所有獲致效用的消費財，包括自政府或非營利機構免費取得的實物社會移轉，並考慮商品間的替代效果。不過，不論CPI或COLI都不含資本財支出，像是房屋購買。

主計總處也解釋，有鑑於一般社會大眾常將CPI與生活成本混淆，美國勞工統計局（BLS）將這項列為常見問答釋疑，由於生活成本的心理評價為主觀感受，ILO手冊雖然列舉數種學術理論與可能的推估方式，然而主要國家如美國、日本、南韓、新加坡等，都未編製生活成本指數。1061225

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