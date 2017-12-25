濁水溪書畫學會會員大會　表揚榮譽榜會員

會中表揚24位106年會員榮譽榜：1、榮譽理事長藍文信。2、榮譽理事長阮威旭。3、常務理事盧彩霞。4、榮譽理事長謝美在。5、副理事長林志祥。6、常務理事劉真。7、副理事長朱淑美也是斗高文教基金會董事。8、江麗雲理事。9、會員李建宏。10、理事長黃登仕。11、會員紀郭靜主。12、監事張碧珠。13、總幹事詹玉蓮。14、會員李建宏。15、會員陳達禮。16、會員賴郁英。17、監事黃新弼。18、會員鄭憲繁。19、會員林祝女。20、會員王振乾。21、前常務監事蘇炳煌。22、會員林霈晴。23、會員簡三郎。24、會員程志明。該會目前會員156人，其中今年新入會10位。

雲林縣濁水溪書畫學會25日假斗南群星餐廳舉行第八屆第二次會員大會，由理事長黃登仕主持，談到舉辦106年第八屆濁水溪全國書法比賽頒獎典禮近40項成效斐然，會中監事會監事黃新弼監事報告會務運作十分正常且成效卓越；經費方面之收支與運用均能得體，帳目清楚，款項符合，並無誤差。財務長蔡慧蘭也就經費收支提出報告，提案審查通過106年度經費收支決算案及通過107年度經費收支預算案及107年度工作計畫案。



▲會中表揚24位登上106年會員榮譽榜者，濁水溪全國書法比賽頒獎典禮近40項成效斐然。（圖／記者蘇榮泉攝，2017.12.25）

黃理事長感謝與會貴賓之蒞臨，也邀請明年5月辦理馬祖旅遊大家熱情參與，3月3日總統府前有春聯大賽請大家踴躍參加，9月將辦理「濁水溪盃美術寫生全國比賽」在北港朝天宮或麥寮六輕正評估中。



▲黃理事長一一介紹參與貴賓有立委劉建國及文化處長林孟儀、縣議員賴淑娞、江文登、縣府參議藍文信、教育處長梁恩嘉等多人，場面熱絡溫馨。（圖／記者蘇榮泉攝，2017.12.25）

與會貴賓有立委劉建國及秘書張庭綺、縣議員賴淑娞、江文登、縣府參議藍文信、教育處長梁恩嘉、文化處長林孟儀、台灣書法學會副理事長黃枝文、雲林縣西藥商業同業公會理事長陳慶商、彰化縣藝術家學會理事長黃茂松等4人、嘉義市書藝協會理事長高榮頂等7人、教育部青發署雲林縣志工中心業師張起凰夫婦、雲林縣青溪新文藝學會理事長葛建浤及總幹事廖耀興、雲林縣政大藝文協會榮譽理事長陳泳全等近百人參加。



▲會後舉行聯誼餐會，與會貴賓互報佳音道賀平安夜快樂。（圖／記者蘇榮泉攝，2017.12.25）

縣府參議藍文信興詩如下：『書畫同流十七齡、閒情逸致敘群星、淙淙濁水無期盡、墨海揚芬藝道馨』獲得熱烈掌聲。黃理事長一一介紹參與人員場面熱絡溫馨，貴賓分別致詞皆讚美黃理事長卓越領導雲林縣濁水溪書畫學會會員成績斐然對提昇帶動雲林藝文風氣功不可沒。