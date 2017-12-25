今日暖新聞》影／肺炎病危走一回　十年聖誕探兒癌

耶誕日，穿著鬆垮耶誕老人服裝的劉建宏老師，帶著滿山滿谷的禮物到訪彰化基督教兒童醫院兒癌病房，把耶誕禮物跟歡樂溫馨的氣氛分送給住院中接受治療的孩子。

今年37歲的民雄興中國小特教組長劉建宏老師，2007年起在彰基兒癌病房擔任在家教育老師，每週固定時間到彰基兒童醫院兒癌病房來服務無法前往學校的孩子；當時他與所服務的孩子小榮建立了亦師亦友的關係。後來雖然因家庭因素調職到嘉義，但臨別前小榮問了他「老師，您會不會再回來？」這個來自孩子的衷心期盼，讓他十年來信守承諾，即使小榮已經離開人世，他仍每年帶著耶誕禮物到兒癌病房鼓勵病童。

之所以選在耶誕節到院贈送禮物，劉老師說明這是因為耶誕節是溫馨平安的象徵，而再過幾天就是象徵萬象更新的新年，在這個時節致贈禮物，可以把溫暖帶給孩子、並跟孩子約定在新的一年裡繼續努力對抗病魔。



▲孩子們開心挑選適合自己的禮物。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

2016年耶誕節，彰基兒癌團隊遲遲沒有接到劉老師的電話，後來得知劉老師因急性肺炎住院43天，不僅插管、情況還一度非常危急！所幸最後終於撤管，也出了加護病房。彰基兒癌團隊特別到嘉義探訪當時還在住院的劉老師，發現這場凶險的病，讓原本100公斤的他，瘦到剩下50公斤。

劉老師表示，在加護病房昏迷的時候，正是原本預定要到彰基兒癌病房的時間，當時可能因為心繫兒癌病童，因此在半夢半醒中一直感受到許多病童像小天使一樣給他加油打氣，讓他有力量撐下去，也因此順利撤管、病癒出院。



▲孩子們開心挑選適合自己的禮物。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

而在今年，劉老師從9月份開學便開始縮衣節食預留經費，自掏腰包、吆喝親友贊助，每年花在給癌童的聖誕禮大約3萬元台幣。11月份主動聯繫彰基兒童醫院兒癌病房，確認今年住院病童的年齡層，依孩子的年齡層購買適當的禮物，還多準備小禮物給醫護團隊，未來在治療時可用來獎勵孩子。劉老師說，「我曾經親眼看過害怕打針的孩子一手拿著禮物、一手伸出去打針。這對必須一直打針打到怕的孩子們來說，真的是最好的安慰劑。」

「其實有許多支持的力量，」劉建宏老師說，像他目前服務的興中國小黎萬元校長，得知他要做這麼有意義的事，主動詢問給假，「也有同事朋友，小額捐款支持，」另外還有同事協助出車，「像今年總共用了4台轎車才把禮物全部送到醫院！」



▲孩子們開心挑選適合自己的禮物。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

劉建宏老師表示，「每年一進到兒童醫院停車場，我就會對小榮說：我來了。」劉老師與小榮的約定，將會進行到他沒辦法做下去為止！