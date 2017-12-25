納達爾費德瑞戰勝年齡 風光制霸網壇

法新社報導，明年將滿37歲的網壇常青樹費德瑞（Roger Federer），如今累積19座大滿貫賽金盃。年初他在澳洲公開賽與納達爾（Rafael Nadal）激戰5盤後獲勝，進帳生涯第5座澳網冠軍，後來還在溫布頓網球錦標賽打敗克羅埃西亞選手西里奇（Marin Cilic），抱走生涯第8座溫網金盃，締造歷史。

（中央社巴黎25日綜合外電報導）瑞士網球名將費德瑞和西班牙「蠻牛」納達爾橫掃2017年大滿貫賽，兩人都年過30卻越戰越勇，讓看衰他們的人跌破眼鏡，運動員黃金年齡的說法似乎完全不適用在他們身上。

明年6月將滿32歲的納達爾也不甘示弱，不僅拿下法國公開賽第10座冠軍，生涯第3度在美國公開賽男單封王，更穩坐年終球王寶座。

費德瑞儘管放棄整個紅土球場賽季，年終世界排名仍位居第2。2017年賽季他總共拿下7座冠軍，傲視群雄，其中包括印地安泉（Indian Wells）、邁阿密和上海這3場名人賽。

費德瑞曾因受傷缺席2016年下半年球季，他說：「對我來說，這是很棒的一年。」

納達爾今年除了在法網和美網奪冠外，更拿下蒙地卡羅和馬德里兩項名人賽冠軍，共入袋6座冠軍盃。已累積16座大滿貫賽金盃的他也第4度登上年終球王寶座。

納達爾說：「我從來沒有想像過，自己會再一次拿下年終世界第一。」

「這不在我展開球季時的目標之一，差得遠了。我度過生涯中的難關，與傷勢抗戰再重新回到球場後，我壓根都沒想過。」

納達爾的叔叔東尼（Toni）從他小時候就擔任他的教練，新球季展開後兩人將分道揚鑣。但有件事不會變，就是他與膝傷的長年抗戰。

他參加ATP世界巡迴年終賽（World Tour Finals）首輪後因傷被迫退賽，也不會出席28到30日在阿拉伯聯合大公國阿布達比舉辦的表演賽。

如果傷勢允許，納達爾下週末將以頭號種子身分，參加被視為澳洲公開賽熱身賽的布里斯本國際網賽（Brisbane International），為他的2018年球季揭開序幕。澳洲公開賽將於明年1月15日開打。（譯者：中央社陳昱婷）1061225