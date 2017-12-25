Rain跨年來台唱新歌　阿妹揪姪女安那現身101

「2018臺北最High新年城」將在周日晚間7點登場，三立電視今年耗資6000萬元與台北市政府一起打造跨年晚會。101煙火更是台北跨年重頭戲，今（2017）年煙火秀主題是「2018幸福共好HappyTogether」，總長度達360秒，最讓人驚艷的是，天后張惠妹將攜手安那演出，屆時影像和歌聲會出現在101大樓，陪觀眾迎接2018年。

今（2017）年跨年「韓國新生代男團」IN2IT及天王Rain的獨家獻唱也是一大亮點。年底正是樂壇最熱鬧的時候，不論台灣還是韓國，都會出現很多大型典禮或演出，Rain在睽違3年終於推出新作品，推掉不少邀約，就是要把跨年這一天獻給台灣觀眾。Rain五度來台，上次他隨著韓國綜藝《團結才能火》團隊，來台體驗放天燈，當時他不僅替家人祈福，更期許自己2018年的事業能更上一層樓。他這次的演出，為了舞台表演的可看性，還自己加碼，帶來多名舞者，不只會帶來剛推出的新輯歌曲，還將在跨年晚會中，於台灣首唱新曲〈GANG〉。