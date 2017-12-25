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Rain跨年來台唱新歌　阿妹揪姪女安那現身101

記者吳維書／台北報導2017/12/25 20:29
▲Rain自帶舞者來台。（圖／三立提供, 2017.12.25）
▲Rain自帶舞者來台。（圖／三立提供, 2017.12.25）

「2018臺北最High新年城」將在周日晚間7點登場，三立電視今年耗資6000萬元與台北市政府一起打造跨年晚會。101煙火更是台北跨年重頭戲，今（2017）年煙火秀主題是「2018幸福共好HappyTogether」，總長度達360秒，最讓人驚艷的是，天后張惠妹將攜手安那演出，屆時影像和歌聲會出現在101大樓，陪觀眾迎接2018年。

今（2017）年跨年「韓國新生代男團」IN2IT及天王Rain的獨家獻唱也是一大亮點。年底正是樂壇最熱鬧的時候，不論台灣還是韓國，都會出現很多大型典禮或演出，Rain在睽違3年終於推出新作品，推掉不少邀約，就是要把跨年這一天獻給台灣觀眾。Rain五度來台，上次他隨著韓國綜藝《團結才能火》團隊，來台體驗放天燈，當時他不僅替家人祈福，更期許自己2018年的事業能更上一層樓。他這次的演出，為了舞台表演的可看性，還自己加碼，帶來多名舞者，不只會帶來剛推出的新輯歌曲，還將在跨年晚會中，於台灣首唱新曲〈GANG〉。


▲畢書盡的聲音會出現在北捷廣播。（圖／三立提供, 2017.12.25）

「2018臺北最High新年城」由曾寶儀、KID聯手主持，演唱卡司除上述，還包括周湯豪、盧廣仲、畢書盡、蔡健雅、韋禮安、頑童MJ116、丁噹、艾怡良、林明禎、鬼鬼等。這次台北跨年晚會首次與台北捷運合作，讓晚會表演藝人錄製聲音，邀請大家來晚會現場一起同樂，並於23日至31日在北捷各月台進行廣播，陪大家一起倒數迎新年，廣播中，將會出現韋禮安、艾怡良、林明禎、周湯豪、頑童、蔡健雅、丁噹、盧廣仲、畢書盡的聲音，呼籲大家多多搭乘捷運。

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