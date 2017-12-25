自強號命名40週年 當年曾因故停駛

（中央社記者陳政偉台北25日電）台灣在有高鐵之前，「自強號」是民眾心目中台北往來高雄最快的交通工具。它的命名已40週年，當年是取「自強不息」之義，中間也曾經因故停駛過。
國家發展委員會所轄檔案管理局，根據國家檔案資料編彙檔案樂活情報，提供許多來自國家資料與背後的歷史故事。
據檔案局提供資料顯示，民國66年，為配合「十大建設」鐵路電氣化西部縱貫線鐵路電氣化工程，交通部台灣鐵路管理局委託中華民國民意測驗協會，對即將行駛西部幹線的高級電聯掛組列車，預擬包含自強號、中正號、總統號、無敵號等名字，採隨機訪問旅客方式進行命名調查。
命名調查結果，自強號、勝利號及自由號票數各占1/3。經當時的台灣省政府主席謝東閔裁示，取其「莊敬自強，處變不驚」且能「自強不息」的意義，而將列車定名為自強號。
67年8月起，台鐵購自英國的EMU100型「自強號」正式上路，行駛縱貫線台北到台中間，並隨著電氣化工程不斷推進，延駛至高雄。
檔案局指出，行駛初期，頻頻出現空調系統與機電系統故障，影響列車行車安全，而遭交通部裁示停駛，經台鐵以及英國鐵路工程公司進行架構改善，才又在67年底復駛。
而68年7月1日，在西部幹線鐵路電氣化工程全線竣工後，自強號列車全線試車，以時速120公里的速度，穿梭台北至高雄間，此後，北高兩地乘車時間由原先的8小時縮短將近一半，大大減少南北交通運輸時間。1061225