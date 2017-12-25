自強號命名40週年 當年曾因故停駛

（中央社記者陳政偉台北25日電）台灣在有高鐵之前，「自強號」是民眾心目中台北往來高雄最快的交通工具。它的命名已40週年，當年是取「自強不息」之義，中間也曾經因故停駛過。

國家發展委員會所轄檔案管理局，根據國家檔案資料編彙檔案樂活情報，提供許多來自國家資料與背後的歷史故事。

據檔案局提供資料顯示，民國66年，為配合「十大建設」鐵路電氣化西部縱貫線鐵路電氣化工程，交通部台灣鐵路管理局委託中華民國民意測驗協會，對即將行駛西部幹線的高級電聯掛組列車，預擬包含自強號、中正號、總統號、無敵號等名字，採隨機訪問旅客方式進行命名調查。