IS走了 伊拉克基督徒3年來首度過耶誕

學校校長陶德淚眼婆娑地說：「能回到這間教堂真是太特別了，我在這裡結婚，還在這裡扶養我的孩子。」

路透社和「華盛頓時報」（Washington Times）報導，陶德（Hayat Chamoun Daoud）就像其他的特勒斯科夫（Teleskof）居民一樣，這是伊斯蘭國（IS）激進分子3年前占領她所住的城鎮，迫使1萬2000名迦勒底基督徒流離失所以來，第一次返家過耶誕節。

（中央社伊拉克特勒斯科夫24日綜合外電報導）在位於伊拉克北部城鎮特勒斯科夫、新修復的聖喬治教堂裡，陶德帶領裝扮成耶誕老人的孩子們，用阿拉姆語高唱「耶誕鈴聲」（Jingle Bells）。

IS要基督徒改信教跟繳稅，不然就得受死，陶德跟其他許多在尼尼維平原（Nineveh Plains）的基督徒一樣選擇逃跑。大部分人尋求在附近城鎮和城市避難，但也有許多人到國外尋求永久庇護。

雖然IS只在特勒斯科夫待幾天而已，但當地居民直到今年初才開始陸續返家。

特勒斯科夫的主教堂人多到水洩不通，就是要在今天時隔3年後一起首度歡慶耶誕節。有數百人精心打扮，湧進教堂祈禱，到神父博達（Salar Bodagh）面前領受聖餐。神父還在教堂的庭院中升起象徵重生的營火。

伊拉克庫德斯坦自治區9月在巴格達當局反對下舉行獨立公投後，伊拉克中央政府和庫德族之間關係持續緊張，特勒斯科夫居民擔心再度爆發暴力事件。瑞塔（Umm Rita）說：「我們只想過和平的生活。我們現在比伊斯蘭國在我們家園的時候還不安。」

76歲的前國營石油公司員工阿斗瓦利德（FirasAbdelwahid）看著孩子圍繞在教堂外的營火玩耍，他有感而發地說：「我們的社區遭嚴重破壞。」

「但我們能期待什麼？過去很悲慘，現在很絕望，唉，對我們伊拉克的基督徒而言，沒有未來可言。」（譯者：中央社陳昱婷）1061225