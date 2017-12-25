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中央社

婦聯會將遭認定附隨組織否 黨產會釋善意

中央社2017/12/25 20:42
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北25日電）新任婦聯會主任委員雷倩今天與內政部、黨產會協商，黨產會發言人施錦芳晚間表示，明天將和黨產會委員報告最新狀況，「用最大的善意回應婦聯會」，希望儘速完成行政契約協商。

中華民國婦女聯合會與內政部、不當黨產處理委員會協商行政契約破局，婦聯會主任委員辜嚴倬雲遭撤換，婦聯會昨天下午召開臨時常委會，由前立法委員雷倩當選新任主委。

雷倩下午1時在律師陪同下，前往內政部與內政部長葉俊榮、不當黨產處理委員會主委林峯正協商後續是否重啟協商，會議進行約1小時。

施錦芳表示，雷倩會中表達希望重啟協商誠意，明天黨產會將召開委員會，原訂討論是否認定婦聯會為中國國民黨附隨組織，現在議程仍維持原案，但將在會中向委員報告最新狀況，「會建議委員給一點善意」。

施錦芳說，如果委員同意再給婦聯會一點時間，明天討論重點就將會是要再給婦聯會多少時間，畢竟委員都希望不要再拖下去了。

黨產會委員會議原訂明天討論是否認定婦聯會為國民黨附隨組織，如果婦聯會被認定為附隨組織，黨產會將可依政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例動用行政處分，凍結婦聯會資產。

葉俊榮22日說，婦聯會原答應捐出資產8成、新台幣312億元給國庫做公益，但20日提新構想，是否資產全捐，但旗下4個基金會（婦聯聽障基金會、婦聯社會福利基金會、台北市私立華興育幼院和華夏婦女文教基金會）不受任何監督，這有違內政部處理原則，不是只有錢的問題，重點是組織要能接受公共監督。

內政部堅持「組織落實民主轉型、資產捐國庫做公益、會務接受公眾監督」3原則不能打破。1061225

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