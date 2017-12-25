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台積電打敗三星 搶下高通新一代晶片訂單

鉅亨網2017/12/25 20:52
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台積電 (2330-TW) 以生產蘋果 (AAPL-US) iPhone X 所用的 A11 仿生晶片而聞名。但是近 2 年來安裝在高端安卓智慧手機的晶片組，包括驍龍 820 和驍龍 835，則是由三星 (005930-KR) 生產的。據傳即將到來的 Galaxy S9 和 OnePlus 6 上使用的驍龍 845 也將由三星生產。

《日經新聞》的最新報導指出，台積電終於獲得了生產驍龍 855 調製解調器晶片和核心處理器的合約。報導引述晶片業高管熟悉此事者的話說：「高通 (QCOM-US) 正委託台積電最快明年上半年推出一款調製解調器晶片，並在明年年底之前，台積電將高通製造即將推出的旗艦型驍龍 855 處理器。

這不是頭一回台積電為高通生產晶片。驍龍 808 和 810 都是台灣晶片廠商生產的。但是驍龍 810 並不是高通最好的產品，因為它讓安卓手機出現了過熱的問題。不過，這些設計都來自高通。

華為的麒麟 970 和蘋果的 A11 都有一個專用的晶片來處理基於 AI 的演算法，軟體製造商們非常倚重這它來改進從照相機到語音識別的一切功能。雖然在驍龍 845 上對 AI 進行優化，但僅限於架構和任務調度的改進。

蘋果的A11晶片組有專責處理AI演算法的功能 （圖取自蘋果官網）
蘋果的 A11 晶片組有專責處理 AI 演算法的功能 （圖取自蘋果官網）

而且它沒有像其他 2 個晶片組那樣有專門處理 AI 的核心。麒麟 970 使用它來處理在榮耀 V10 上使用的所有的 EMUI 8.0 中的 AI 演算法，而 A11 晶片用於無數的任務，面部識別正是其中之一。

該報導告還指出，高通的調製解調晶片和新款驍龍處理器將採用台積電最新的 7 奈米技術。它還透露，同樣的技術將被用於製造 2018 年蘋果手機的晶片組。所有晶片組目前都是以 10 奈米工藝製造的，這也是目前量產移動晶片組的最精密技術。

台積電走勢圖

 

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