遭控涉運毒案 菲總統杜特蒂子辭副市長

巴奧洛向媒體發布聲明表示：「最近我的生活發生了一些不幸事件，與我失敗的第一段婚姻緊緊相扣。」

路透社報導，巴奧洛．杜特蒂（Paolo Duterte）在納卯市議會的一場特別議會中宣布請辭。納卯市是菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的家鄉，由巴奧洛的妹妹薩拉．杜特蒂-卡皮奧（Sara Duterte-Carpio）擔任市長。

（中央社馬尼拉25日綜合外電報導）菲律賓總統杜特蒂長子巴奧洛今天辭去菲國南部納卯市（Davao）副市長一職，辭職理由包括遭對手指控涉入走私毒品案，及失敗婚姻導致的私人問題。

「這些事件包括菲律賓海關局（Bureau ofCustoms）所偵辦走私案件最近提到我對我名譽的詆毀，以及和我女兒非常公開的爭執。」

杜特蒂嚴厲打擊毒品交易，但當局查獲來自中國一批價值約1億2500萬美元的毒品後，他的對手表示，他們懷疑總統之子可能曾協助這批貨進入首都馬尼拉的港口，參議院9月針對此事進行調查時，巴奧洛曾出面作證，並否認涉案。

最近，他與和第一任妻子所生的15歲女兒伊莎貝（Isabelle）在網路上發生口角。她在推特上抱怨父親對她不好後，巴奧洛在臉書稱她「丟人現眼」。（譯者：中央社陳乃瑜）1061225