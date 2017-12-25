縣市育兒津貼加碼 福利人口流動催生有限

民政局資料顯示，婦女總生育率在民國99年時是0.895（即平均每一婦女一生只生育0.895個小孩），100年為1.2，101年為1.41，102年為1.205，103年為1.35，104年為1.34，105年為1.31；民國99年至101年間，生育率大幅提升。

台北市從民國100年起發放育兒津貼，每名兒童從0歲起至5歲，每月可領2500元育兒津貼，5年共可領15萬元。

前瞻計畫原撥新台幣6億元發育兒百寶箱，衛生福利部決議取消。社家署認為，少子化是跨部會議題，將納行政院育人攬才計畫討論，連育兒津貼發放也會一併檢討。

（中央社台北25日電）地方政府近幾年推出育兒津貼、生育補助等措施，希望「催生」，提高生育率，但成效似乎有限。有官員說，部分縣市生育津貼相對增加，易產生福利人口的流動，對全國生育率恐怕沒什麼幫助。

社會局婦女福利及兒童托育科專員洪偉倫受訪說，發放育兒津貼目的是要減輕家長養育子女的經濟負擔，對於提升生育率多少有幫助。民政局人口政策科股長林峯裕也說，雖然可能會有人認為每個月2500元不多，但政府補助會讓人感受到「生育」這件事是被支持的。

新北市方面，民政局統計，自100年起每胎新生兒發放生育獎勵金2萬元，開辦至今計24萬6989人申領，核發超過49億元。近年出生率分別是104年的千分之9.15、105年8.64，106年1至11月為7.28。

家中有0至2歲幼兒的民眾，每月補助2500元，104年執行經費8億5687萬多元、105年8億6548萬多元、106年8億2196萬多元。

社會局科長林秀穗表示，發津貼不一定能提高生育率，在台北市及桃園市生育津貼相對增加下，易產生福利人口的流動，導致寄戶籍到其他縣市享福利的人增加，增加的生育率是假象，全國整體的生育率不會改變。

桃園市自104年4月起開辦生育津貼，每胎發放3萬元，雙胞胎每胎3萬5000元，三胞胎以上每胎4萬5000元；育兒津貼部分，每月有3000元，直到兒童滿3足歲。

桃園市政府社會局婦女福利及兒童托育科督導邱淑萍指出，104年4月開辦至106年11月底，總計補助10萬8365人；出生率從103年的千分之8.43、104年的10.63，一路攀升至105年11.07。

台中市政府從104年7月推出「托育一條龍」政策，提供每月2000到3000元的托育津貼，並將補助年齡延伸為0到6歲。根據社會局統計，平價托育受益幼童數從8407人，成長至105年的1萬5258人；幼兒園入園人數也從3萬8955人，增加到4萬9287人。

不過，社會局表示，台灣與許多先進國家一樣，都面臨出生率下滑問題，台中市出生率從103年的千分之9.66、104年的千分之9.63到105年的千分之9.31，微幅下降，但仍高於全國平均。

台南市部分，從民國100年起發放生育補助，第1胎補助6000元，第2胎後每名都補助1萬2000元，每年發放約1億3000萬至1億4000多萬元。發放之後，出生率比過去稍高一些，近年台南市人口呈微幅正成長。

市府社會局婦女及兒童少年福利科長郭元媛說，針對0至2歲幼兒的托育補助，符合資格者每月可領2500元至5000元不等的補助，每年約編列4億至5億元經費。

另外，教育局主任秘書蔣銘娟表示，2至4歲幼兒還有幼兒教保券，就讀公立幼兒園免費，就讀私立幼兒園每人每年補助3萬元，每年所需經費約6億至7億元。這樣的做法是希望減輕父母親的負擔，提高生育率。

高雄市也發放育兒津貼，104年發放約5億5252萬元、105年約5億8023萬元，但生育率沒有多大變化，社會局統計，近3年生育率為103年的1.04、104年1.06、105年1.04。

高雄明年計畫推出新措施，生育津貼發放金額提高為第1胎每名1萬元、第2胎每名2萬元、第3胎以上每名3萬元，不領生育津貼者可選擇免費坐月子到宅服務，希望「催生」。1061225