張菲隔7年重拾主持棒 打造綜藝歌唱舞台

「綜藝菲常讚」從今年5月就開始籌備，對於重拾主持棒，張菲表示，會秉持復興綜藝歌唱類節目的使命，讓很多台灣資深、重量級的歌手都能有舞台，張菲認為，有很多歌唱人才，都沒有好的表演空間，歌唱綜藝、有喜感的綜藝節目都不能缺，希望推陳出新讓觀眾有新的感受。

張菲退居螢光幕後多年，今年在華視總經理郭建宏不斷誠意邀約下決定復出，以「綜藝菲常讚」的節目名稱回歸綜藝戰場，首集錄影除了邀請到多名藝人站台，張菲過往的緋聞女友韓國藝人金元萱今天也到場祝福。

（中央社記者江佩凌台北25日電）綜藝天王張菲睽違7年重拾主持棒，選擇耶誕節的今天在華視大棚開錄「綜藝菲常讚」第1集，以一襲白色帽子西裝和一貫的方形墨鏡造型亮相，透露新節目將作為歌手表演的舞台。

過了一段「半退休」的生活後，相隔近7年再度披掛上陣，張菲表示，「玩到一個差不多的程度，內心深處會有表演的呼喚」，坦言做新節目壓力不小，「我們光是第1集的會議就開了30次，要抱著有壓力的心態做節目會比較好看」。

問到對於許多中國大陸綜藝節目崛起的看法，張菲認為，在全球華人圈中，台灣綜藝節目一直是個「櫥窗」，中國大陸節目主打「製作戰」，需要很厚的成本，但台灣在許多電視台競爭的生態下，廣告量和製作成本有限。

張菲說：「台灣綜藝節目完全是看主持人怎麼玩，不需要很多的投資，就可以把節目做得很熱鬧，當然也是要互相學習交流。」

外界好奇張菲此次主持費價碼，他笑說，計較價碼多少就不好做，並形容「價碼差強人意，但可以接受」。

新節目第一天錄影的神秘嘉賓邀請到金元萱站台，她用國語打招呼說：「大家好，很開心再來台灣。」還大方和張菲互相擁抱，笑說許久沒來台灣，並對著張菲說「你沒找我」，兩人更在第1集錄影中，合唱英文情歌，張菲也稱讚她「還是像以前那麼漂亮」。

「綜藝菲常讚」首集除了有金元萱現身，更有群星力挺，包含老搭檔聶雲、黃品源、洪都拉斯、郁方，還有郭子乾、阿KEN、安妮、王中平、余皓然、民雄、翁立友、李愛綺、謝金晶等人齊聚站台。

目前「綜藝菲常讚」首集正式播出日期仍未對外透露，僅確定將在每週六晚間8時黃金時段，於華視頻道跟觀眾見面。1061225