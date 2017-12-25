中國官方：五縱五橫運輸通道基本貫通

（中央社台北25日電）中國交通運輸部今天說，包括北京至上海、滿洲里至港澳、青島至拉薩、上海至瑞麗等通道在內的「五縱五橫」綜合運輸大通道已基本貫通，全面開創中國的交通運輸發展新局面。

中新社報導，2018年「全國交通運輸工作會議」今天在北京召開，中國交通部在會中作上述表示。

根據中國交通部定義，「五縱五橫」綜合運輸大通道中的「五縱」，是指南北沿海（黑龍江黑河至海南三亞）、京滬、內蒙滿洲里至港澳、內蒙包頭至廣州、內蒙臨河至廣西防城港等5條南北向運輸通道。

至於「五橫」，則是指新疆喀什到天津出海、青島至拉薩、陸橋（連雲港至新疆阿拉山口）、沿江（上海至成都）、上海至雲南瑞麗等5條東西向運輸通道。