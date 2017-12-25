若2017不結束 就是美股投資人最好的聖誕禮物

對很多投資人來說，2017 年不結束，可能就是最好的聖誕禮物。

今年是快樂的一年，道瓊工業指數上漲了 25%。是 2013 年以來，最好的年度表現。如果本週出現「聖誕行情」，帶動道瓊今年漲幅達到 26.5%，那麼，這將是自 1996 年以來，最強勁的漲幅。

不只道瓊，今年標普 500 指數也大漲了 20%，亦為 4 年來最好的表現；納斯達克甚至飆漲近 30%。

《CNN Money》報導指出，與波動極大、略顯混亂的比特幣不同，股市的恐慌，通常是短暫的，且經常被「事後證明」為最佳買點。