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確診禽場無H5N6 農委會嚴密監控

中央社2017/12/25 21:39
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北25日電）韓國禽場確診H5N6高病原性禽流感，農委會防檢局表示，12月迄今確診H5N2高病原性禽流感禽場4場，並非人畜共通的H5N6，為零星案例狀況，嚴控中。

防檢局副局長施泰華今天指出，12月以來，禽場確診高病原性禽流感案例場計4場，都在雲林，2場肉鴨、1場肉鵝、1場古早雞，但是病毒型都是H5N2，不是人畜共通的H5N6高病原性禽流感。

農委會副主委黃金城並說，為強化防疫，針對症狀不明、易保毒的鴨子，已從12月15日起對鴨場展開採樣監控，將持續執行到明年3月，將全國鴨場2790場驗完，以防感染擴散；土雞則是一出場就要採樣監控。

施泰華補充，鴨場採樣分兩階段，首先是12月15日到明年的1月15日，先對高風險鴨場採樣檢測，計209場，都是相關防疫措施違規過的禽場。

候鳥監測方面，黃金城說，12月1日雖然獲通報台南市安南區拾獲死亡的黑面琵鷺，檢驗結果為高病原性H5N6禽流感，但是其中的H5為歐洲流型的H5N8病毒型的H5，因此此案例發現的H5N6與今年2月發現的H5N6亞型不同，並不會感染人。

施泰華說，12月迄今，國內候鳥、屠宰場及禽場未發現今年2月發現的人畜共通的H5N6高病原性禽流感案例，各單位並持續加強監控中。1061225

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