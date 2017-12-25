上海書店接連關 張國榮愛店將歇業

已故香港影歌星張國榮曾在開演唱會前的午後，在這家店的沙發座上消磨時光，並留下多張翻書閱讀的照片。這家店也因此成為許多張國榮迷到上海的尋訪處。

漢源書店是中國知名攝影師爾冬強所開的書店。新聞晨報報導，1996年開張的漢源書店是上海第一家「咖啡茶座+書店」，在當時很時髦。

（中央社記者張淑伶上海25日電）中國上海日前才公布「文創50條」，內含支持實體書店發展，但當地幾家老字號書店紛紛宣布關門。曾是影星張國榮愛店、經營21年的漢源書店26日將結束營業，今天湧入許多顧客。

今天微信號「漢源匯」發布消息，表示漢源書店營業至26日，擇時擇地再重新開張。這篇文章說，會妥善安排與張國榮有關的幾件寶貝。

店內人員對於即將歇業的原因低調表示「不清楚」。上述微信文章則說，「這個冬天，候鳥都快找不到棲息的濕地了，街頭也難見賣報的書亭了，騰籠換鳥，也是無奈。」

在書店關店倒數之際，25日晚上的漢源書店人潮不斷，他們前來喝咖啡、買書，也不停拍照。一名讀者表示，如果每天都有這麼多客人，或許就不用關店了。他告訴中央社記者，爾冬強上月才在演講中表示，書店經年虧損。

另外，上海唯一一家24小時書店－大眾書局福州路店因租約到期，營業至明天凌晨零時就會歇業。新聞晨報引述書店經營者表示，這家書店沒有虧損，會再擇機另尋新址。

更早之前，已在上海開業20年的季風書店已宣布明年1月31日結束營業，據了解是因為政治因素而無法續約經營。

知名書店連續關門。不過，上海這個月才公布俗稱「文創50條」的文化創意產業發展政策，其中包括要支持年輕人創業開辦中小微、有特色的書店，並實現大專院校校園的實體書店全覆蓋。1061225