美稅改負面效應 成民主黨明年選舉利器

在加州準備挑戰共和黨參議員席位的的民主黨候選人席斯內洛斯（Gil Cisneros），也駁斥法案有利大多數家庭節稅的預估，表示這項立法只是「把錢放進富人口袋」。

美聯社報導，準備在費城（Philadelphia）郊區選區挑戰現任共和黨聯邦眾議員席位的民主黨候選人胡拉漢（Chrissy Houlahan），批評共和黨版稅改是「刻薄的法案」，將造成富者更富。

（中央社亞特蘭大25日綜合外電報導）美國通過大規模稅改法案，共和黨人士歡慶，稱美國經濟將獲刺激、勞工實質收入將增加、貧富差距將縮小。但民主黨人士現在卻準備讓這份法案變成明年期中選舉競選利器。

而準備在明年競選堪薩斯州（Kansas）州長的民主黨籍現任州議會少數黨領袖沃德（Jim Ward）也說，稅改法案是「製造災難的配方」，因為可以預見的是，社會安全和醫療等受歡迎的計畫無疑會遭到刪減。

民主黨人士盼藉這份未獲任何民主黨議員贊成票的稅改法案，鞏固他們屬於美國中產階級和勞工階級政黨的基礎。在這點上，他們還期望共和黨努力破壞2010年健保法案的行為和美國總統川普（Donald Trump）的支持率低落，能夠幫上忙。

根據「華爾街日報」（Wall-Street Journal）和美國國家廣播公司新聞網（NBC News）於13至15日進行的聯合民調，僅17%的美國民眾預期繳的稅將減少，1/3的受訪者認為會繳更多稅。認為企業和富人將獲減稅的比例，也分別高達2/3和過半。

胡拉漢表示：「這全都一再釋出相同訊息，也就是和他們（共和黨）承諾的不一樣。」像她這樣在大都市郊區參選的民主黨人士，尤其反對新的州與地方稅（state and local taxes）扣除額上限和房貸利息扣除額限制。

稅改法其中一項條文，將包含房屋稅的家庭州與地方稅扣除額上限訂在1萬美元，房貸利息扣除額適用房貸上限也由原本的100萬美元調降至75萬美元。

這些改變明顯較為衝擊美國主要大都會區域，尤其是沿海城市。當地中等家庭收入通常高於全國平均，但這些地區的住房成本和地方稅的負擔也更加沉重得多。

這類眾議員選區正是民主黨明年選舉鎖定的主攻地區。當中有些地區目前的共和黨眾議員在最終版本稅改法案表決時投下反對票。（譯者：中央社張正芊）1061225