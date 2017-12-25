台日高中菁英賽／平鎮高中開幕戰搶勝　完封大阪明星隊

首局和歌山馬上有攻勢，開路先鋒吉田龍生的安打，接連棒次的推進，最後再由五棒清岡龍太郎的安打為球隊首開紀錄。一局下半，穀保也有所回應，靠著中心打線邱智呈及邱志恆的串聯安打也為球隊追平比數。

2017MAZDA台日高中棒球菁英對抗賽火熱開打，今(25)日在斗六棒球場所舉行的首場比賽是由青棒強權穀保家商迎戰來訪的和歌山縣明星隊，此役穀保推出隊長李承風掛帥先發，企圖搶下首勝。李承風前六局表現精彩，不過第七局遭到和歌山突破防線，終場和歌山就以3：2逆轉穀保拿下來台首勝。

三局下王順和的安打加上和歌山先發杉本禎輝的暴投，讓穀保家商再賺進一分，暫時以2比1領先。穀保家商先發李承風前6局表現不俗，僅被敲出3支安打失掉1分，連續封鎖對手長達5局的時間。但到了7局下半和歌山攻勢再起，首棒打者清岡龍太郎的安打加上中村竜的右外野深遠三壘安打為球隊打回追平分，隨後李承風發生暴投再失掉一分，讓和歌山在此局成功反超比數。

和歌山的第二任投手野口洸亘憑藉著精準控球，曲球和滑球的搭配，有效的化解穀保家商連續兩次得點圈有人的攻勢，沒有再讓對手越雷池一步。終場和歌山縣明星隊就已3比2拿下本屆MAZDA盃首場勝利。

此戰和歌山單場雖發生了4次失誤，但是把握住每次得點圈有人的攻勢，成功在比賽後段逆轉戰局。反觀穀保家商在三次進佔得點圈的情況下都無法有效打下分數，無緣把勝利收進口袋。賽後周宗志總教練表示：今天球隊打擊串聯不佳，很多次得點圈打擊都沒有送回來，也讓對手有了機會，這次和歌山雖然有違往常日本守備穩定的傳統，不過還是展現十足韌性，這也是我們該去學習的。

關鍵安打，興大附農勝歧阜縣

2017MAZDA台日高中棒球菁英對抗賽在今(25)日正式開打，第二場在斗六棒球場舉行的比賽是由作客的岐阜縣明星隊強碰黑豹旗四強隊伍興大附農。兩隊的投手在本場比賽展現出相當大的壓制能力，而興大附農靠著在第六局突破僵局的安打拿下致勝的兩分，最終就以2比0收下勝利。

歧阜縣在四局上靠著白圡瑠海的安打和興大附農的失誤攻佔二、三壘得點圈，不過興大先發陳璽文卻能將危機成功化解，沒有失掉任何一分。此戰在兩邊先發有效的嚇阻對方打線下，讓比賽在五局之前形成了一場激烈的投手戰。

兩隊一路平手廝殺至第六局，面對前一局連飆3張老K的岐阜縣第二任投手日渡柊太，興大附農並沒有慌張。保送、暴投和林崑泰的安打讓興大有大好得分契機，隨後第二棒王偉哲再補上一支適時的安打為球隊打進兩分，也打破本場比賽僵持許久的沉默。

陳璽文、黃紹睿、林奕丞三位輪番上陣的興大附農投手在本場比賽表現優異，總計僅被敲出5支安打，沒有失掉任何一分，終場就靠著王偉哲在六局的勝利打點帶領興大附農以2比0擊敗歧阜縣明星隊，並奪下首勝。

4分大局奠定勝基 千葉縣退高苑拔得頭籌

2017MAZDA台日高中棒球交流賽今(25)日正式展開序幕，在台中臺體大棒球場下午兩點進行的賽事是由千葉縣明星隊迎戰台灣強統強權高苑工商，千葉縣靠著首局4分大局奠定勝基，以5：3拿下勝利，為首日的賽事寫下好的開始。

一局上，千葉縣面對高苑工商先發投手張景淯就有斬獲，開路先鋒佐野智也先獲得四壞球保送並靠著隊友護送來到了得點圈，隨後野尻幸輝擊出了右外野的安打使得千葉縣先馳得點，接著又靠著接連安打攻佔滿壘，世川玲音及宮內奄志在關鍵時刻連續安打也讓首局千葉縣就攻進3分，二局上千葉縣又有攻勢，靠著接連安打再添一分，二局下，高苑展開反攻，無人出局滿壘情況下，曾傳昇選到四壞球保送讓高苑首開紀錄，而高苑也在這局追回兩分，五局結束，千葉縣4：3暫時取得領先。

六局下，高苑工商原有將比數扳平的機會，可惜壘上有人時擊出安打的林孝程被觸殺在二壘之前也瓦解高苑的攻勢，八局上千葉縣攻勢再起，三壘有人情況下

佐野智也敲出右半邊方向安打讓千葉縣再添一分，而高苑在後續的進攻也在千葉縣投手的壓制下無力回天，終場就讓千葉縣以5：3收下勝利，也為這次賽會開下好彩頭。

平鎮高中開幕戰搶勝，完封大阪明星隊

2017 MAZDA台日高中棒球交流賽開幕戰今(25日)在旅日好手宋家豪成功的開球拉開序幕後由今年黑豹旗冠軍隊伍平鎮高中對上日本春季甲子園優勝隊伍為班底所組成的大阪明星隊，平鎮高中在第四、五局共得3分奠定勝基，終場以3:0擊敗大阪明星隊，拿下開幕戰勝利。

一局下平鎮高中靠著大阪隊游擊手的守備失誤，與第四棒劉基鴻左外野方向安打率先攻佔一二壘，緊接著宋晟睿補上中間方向安打，但三壘上跑者在本壘前遭到刺殺出局，也瓦解了平鎮高中首波攻勢。

三局下平鎮高中攻勢再起，1人出局、一壘有人第四棒劉基鴻敲出左外野方向安打，但攻勢沒能串連，接連擊出滾地球讓平鎮高中留下二三壘的殘壘，前三局打完雙方0:0平手，四局下靠著古林睿煬左外野方向安打以及一次的保送，平鎮高中再度攻佔得點圈，緊接著江坤宇關鍵的左外野方向三壘安打，將二三壘跑者送回本壘，幫助平鎮高中先馳得點2:0領先；五局下平鎮高中靠著第六棒戴培峰中間方向安打，再添得一分將把數拉開至3:0。

大阪明星隊雖有攻勢但卻受限平鎮先發投手李晨薰壓制，總計李晨薰先發6.2局僅被擊出4支安打送出7次三振無失分完全壓制大阪打線，李晨薰還飆出147km速球讓場邊球探大為驚豔，另外平鎮守備也策動兩次雙殺幫了忙，平鎮高中就靠著10支安打串聯，順利以3：0完封對手拿下勝利。