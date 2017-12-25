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中央社

教宗耶誕文告 籲以巴和平朝鮮半島互信

中央社2017/12/25 22:42
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社梵蒂岡25日綜合外電報導）天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天發表傳統耶誕文告，敦促全球13億信徒勿忽視移民，也呼籲耶路撒冷和平及朝鮮半島增加互信，並特別關注在各地衝突中承受苦難的兒童。

法新社和英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，教宗向數以萬計齊聚在梵蒂岡的信徒發表「致全城及全球」（Urbi et Orbi）耶誕文告，呼籲「耶路撒冷和所有聖地和平」。

他說：「我們看見耶穌與中東孩童同在，以色列和巴勒斯坦緊張情勢不斷升溫，他們也繼續受苦受難。」

教宗說：「讓我們祈禱，雙方有意恢復對話，最終能夠達成經由談判的解決方案，讓獲得雙方和國際承認的兩個國家和平共存。」

教宗發表耶誕文告，正逢美國總統川普承認耶路撒冷為以色列首都後，約旦河西岸正醞釀新的緊張情勢之際。繼川普之後，瓜地馬拉總統莫拉萊斯（JimmyMorales）昨天表示，瓜國將把駐以色列大使館從特拉維夫（Tel Aviv）遷至耶路撒冷。

川普6日做出上述宣布，在各地引發示威和衝突，包括在以色列占領約旦河西岸的伯利恆（Bethlehem）。

教宗說：「願上帝支持國際社會那些有意向衝突地區伸出援手的善良群眾，找回等待已久的和諧、公正和安全，儘管過程將面臨種種障礙。」

教宗也提及全球其他形勢一觸即發的地點，包括敘利亞、伊拉克、葉門、南蘇丹和委內瑞拉，強調「戰爭風潮正席捲我們的世界」。

81歲的教宗說：「讓我們祈禱，朝鮮半島的對立能夠被克服，互信能夠以符合世界整體利益的方式增長。」（譯者：中央社劉文瑜）1061225

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