影／沈玉琳剖析韓星輕生原因　「對未來沒把握」

藝人沈玉琳24日參加中天節目《小明星大跟班》，他被問到怎麼看韓星SHINee鐘鉉輕生一事，他直言，「鐘鉉這個事件是個案，我們不討論。」但對於韓國影劇圈的整體現象，他有自己的想法，「韓國的影劇圈壓力確實比台灣大很多，當然跟韓國人的民族性有關。」
沈玉琳表示，「通例來講，韓國的影劇圈壓力確實比台灣大很多，當然跟韓國人的民族性有關，大家也知道，他們的企圖心或想得到好成就的渴望，比其他民族強很多。演藝圈的藝人本來就有壓力，觀眾很好奇，『壓力在哪裡？大致來講，好像收入也不差，怎麼會痛苦？』痛苦在於說，這個得之不易的東西，有時候忽然就失去了，所以常常你今天紅，不代表你明天會紅；你今年狀況很好，不代表你明年是OK的。」他透露起伏不定的狀況讓藝人備受壓力。
▲沈玉琳覺得藝人多半天生擁有戲劇性人格。（圖／中天提供 , 2017.12.24）
他進一步解釋，「這跟一般我們在職場不太一樣，你在職場只要循規蹈矩、努力工作，通常可以維持一個穩定的狀態。但演藝圈不同，我們也看過努力的人不能成功，那相反的，我們也看過成功的人不見得有多努力。所以，壓力來自於它的飄忽不定。」話鋒一轉，他笑說，「很多人笑藝人愛算命，如果有一天你來做這個工作染上這個習慣，一點都不意外，為什麼呢？抓摸不定嘛，連威廉沈我都不敢認為自己會長長久久，所以我為什麼說，『球來就打，錢來就幹！』有錢能賺就多賺一點，有時候對未來實在沒有那麼大的把握。」
分析藝人的壓力來源，他得到這個結論，「飄忽不定的未來，壓力產生於此，還有兢爭的壓力、觀眾給他的壓力，正面壓力希望他更好，負面壓力則酸言酸語。這就是為什麼演藝圈令人難過的事情稍多一點，我個人分析，不外乎是這幾個原因。」最後，他強調，「還有一點，最重要的原因，演藝人員能夠從事這個工作，多半有一點心理學上說的戲劇性人格，用白話文來講，多半躁鬱、敏感，也是因為他有這個先天性格，才能演戲跟唱歌，有這種天分的人，通常內心波動也比較大。」
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