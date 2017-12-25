影／沈玉琳剖析韓星輕生原因　「對未來沒把握」

藝人沈玉琳24日參加中天節目《小明星大跟班》，他被問到怎麼看韓星SHINee鐘鉉輕生一事，他直言，「鐘鉉這個事件是個案，我們不討論。」但對於韓國影劇圈的整體現象，他有自己的想法，「韓國的影劇圈壓力確實比台灣大很多，當然跟韓國人的民族性有關。」

沈玉琳表示，「通例來講，韓國的影劇圈壓力確實比台灣大很多，當然跟韓國人的民族性有關，大家也知道，他們的企圖心或想得到好成就的渴望，比其他民族強很多。演藝圈的藝人本來就有壓力，觀眾很好奇，『壓力在哪裡？大致來講，好像收入也不差，怎麼會痛苦？』痛苦在於說，這個得之不易的東西，有時候忽然就失去了，所以常常你今天紅，不代表你明天會紅；你今年狀況很好，不代表你明年是OK的。」他透露起伏不定的狀況讓藝人備受壓力。