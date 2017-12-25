平鎮高中完封大阪府 地主隊扳回一城

（中央社記者黃巧雯台北25日綜合報導）台日高中棒球菁英對抗賽，日本千葉縣明星隊今天以5比3擊退高苑工商，另一場平鎮高中靠著投手李晨薰、古林睿煬聯手，以3比0完封大阪府明星隊，為地主隊扳回一城。

2017 MAZDA台日高中棒球菁英對抗賽今天起至29日在台中棒球場及雲林斗六棒球場舉行，今天前2戰各由日本和歌山縣明星隊、興大附農搶下勝利，第3戰由高苑與千葉縣交手，第4戰平鎮與大阪府碰頭。

高苑工商先發投手張景淯1局上就遇到亂流，對千葉縣佐野智也投出保送後，儘管順利解決後續2名打者，但被第4棒野尻幸輝敲出安打帶有1分打點，接著再被敲3支安打、1個保送，第1局被打了整整一輪、9個人次，單局失4分，第1局就陷入0比4落後。