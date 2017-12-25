昆山傳發布半個月停產令 270廠商列名單

企業間晚間流傳一封中國大陸昆山市名為「昆山市兩減六治三提升專項行動領導小組公室」官方文件，內容指出因水質監測數據較差，將對吳淞江部分流域所屬工業企業區，自25日起到明年1月10日全面停產；到時視水質情況，決定是否延期。

由於事出突然且時間達半個月，引發市場關注。不過晚間也傳出因影響層面太大而暫緩實施，目前未獲證實。

（中央社記者台北25日綜合報導）市場流傳中國大陸昆山市官方以公文要求吳淞江部分流域工業企業全面停產半個月，包括統一、研華、嘉聯益、捷安特、滬士電子等台商均名列其中，影響達270家企業。

官文文件附件中列出270家相關受影響企業，包括日月光（2311）、統一（1216）、捷安特、柏承、富士康、嘉聯益（6153）、研華（2395）、滬士電子、南寶樹脂等知名企業等。

嘉聯益表示，昆山當地政府幾個月前就祭出限制排放廢水政策，平均1個月僅3天到5天，但這次長達2週，當地各廠代表將啟動協商機制。業者私下透露，時間太久了，不太可能停產。

嘉聯益說，前幾個月的限排日，已將前段作業挪調到台北廠與蘇州廠因應，這次也會啟動因應措施，由於後段作業仍能在昆山廠完成，估計對產能與財務不會造成太大影響。

研華表示，停產令主因是昆山屬太湖水系（吳淞江），污染非常嚴重，當地政府要整治。不過，研華工業廢水排量不高，將在停產令期間自行調整排水量，不影響產能。

統一企業晚間表示，到目前為止工廠沒停工，但明天就不知道；從產品銷售端而言，都有安全庫存，同時可由鄰近廠區調度支援，貨源沒問題，將持續關注後續狀況。

日月光晚間表示，目前還在查證了解；據公開資訊觀測站資料，日月光在昆山設有日月光半導體（昆山）有限公司，主要從事半導體材料製造及半導體產品封裝測試業務。

巨大捷安特則表示，已向昆山廠查證，完全沒停產這件事，至於為何為會有這項傳聞，及傳聞來源並不知情。