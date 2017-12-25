俄中選會拒絕異議領袖納瓦尼參選總統

（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯中央選舉委員會今天一致拒絕異議領袖納瓦尼明年3月參選總統，挑戰俄國總統蒲亭。納瓦尼呼籲俄羅斯人杯葛總統選舉。

中央選舉委員會12名委員以納瓦尼（AlexeiNavalny）因盜用公款被定罪、緩刑5年為由，拒絕他登記參選。

昨天有超過1萬5000名俄羅斯人背書支持納瓦尼的總統候選人資格，他被視為俄羅斯反對派唯一有一絲機會挑戰總統蒲亭的人。

納瓦尼昨天下午在莫斯科宣布說：「沒有我們的選舉不是選舉。」然後將他的連署提名交給中央選舉委員會（Central Election Commission），並由他們決定他是否可以競選。