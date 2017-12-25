俄中選會拒絕異議領袖納瓦尼參選總統

（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯中央選舉委員會今天一致拒絕異議領袖納瓦尼明年3月參選總統，挑戰俄國總統蒲亭。納瓦尼呼籲俄羅斯人杯葛總統選舉。
中央選舉委員會12名委員以納瓦尼（AlexeiNavalny）因盜用公款被定罪、緩刑5年為由，拒絕他登記參選。
昨天有超過1萬5000名俄羅斯人背書支持納瓦尼的總統候選人資格，他被視為俄羅斯反對派唯一有一絲機會挑戰總統蒲亭的人。
納瓦尼昨天下午在莫斯科宣布說：「沒有我們的選舉不是選舉。」然後將他的連署提名交給中央選舉委員會（Central Election Commission），並由他們決定他是否可以競選。
俄國當局認為，41歲的納瓦尼曾遭刑事定罪，因此不具參選資格，還說「只有奇蹟」才能幫助他獲得參選資格。納瓦尼則形容這個刑事定罪是出自於政治動機。
納瓦尼的競選陣營表示，全國有超過15000人背書支持他。根據俄國法律，獨立候選人需要一個城市至少500人支持，就可向中央選舉委員會登記參選。
受過西方教育的納瓦尼稍早在莫斯科對支持者說：「我非常高興，我自豪地告訴你們，我是以一名全俄羅斯的候選人身份站在這裡。」
在從天而降的彩色紙片中，納瓦尼於演說結束前表示：「我們已準備好勝利，我們將贏得這些選舉。」
納瓦尼說，如果不在選票印上他的名字，他將在法庭上抗議這項禁令，並重複威脅說，如果他沒有獲得參選資格就要呼籲人們杯葛選舉。
65歲的蒲亭（Vladimir Putin）本月宣布，他將尋求參選第4任總統，如果當選，他的執政將延長到2024年，這會使他成為自獨裁者史達林（Joseph Stalin）以來在任時間最久的俄國領導人。1061225