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就職三周年記者會　林右昌：讓市民重新找回城市光榮感

記者陳志仁／基隆報導2017/12/25 23:33
▲基隆市長林右昌今（25）日主持「翻轉基隆~打造城市治理新典範」就職3週年記者會，並首度公布「基隆蛻變」的影片。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌今（25）日主持「翻轉基隆~打造城市治理新典範」就職3週年記者會，並首度公布「基隆蛻變」的影片。（圖／基隆市政府提供）

基隆市長林右昌今（25）日主持「翻轉基隆~打造城市治理新典範」就職3週年記者會，並首度公布「基隆蛻變」的影片，從市府同仁角度紀錄城市的轉變；林右昌再三感謝同仁的付出，讓市民重新找回對這個城市的光榮感。

林右昌認為，「影片主角不是市長，是我們市府同仁，代表在過去3年，市府同仁與我一起努力奮鬥，才能有這樣的成果！」此外，影片也訪談幾位市府的基層員工，負責老人假牙業務的社會處老人福利科許君竹說，「可以服務民眾是很開心的事，尤其是看到老人有了牙齒之後，臉上恢復了笑容，感覺就很溫馨、窩心。」

林右昌指出，這3年來，基隆市政府可以說是全國最操最累的縣市政府之一，員工們不只打拚，而且還是「拚命」，受限於地制法，人力不足是建設基隆最大的問題，雖然預算還是差不多，不過市府援引包括中央與民間外部的資源；因此這幾年來基隆市政府的員工工作量，可以說多了2、3倍之多。

林右昌表示，辛苦是值得的！基隆市政在這3年間有很大的轉變，這個城市的蛻變再生，不只是他或市府同仁，而是全市37萬市民共同參與的行動，這3年來讓他最驕傲的一件事，就是市民重新找回對這個城市的光榮感，不斷奮進、努力；「我很高興在我與同仁的努力下，奠定了未來幾十年的基隆發展藍圖！」

林右昌有自信讓基隆會變成台灣的標竿城市，「這已經不只是願景，而是正在實現的事實！」明年有將近百億的工程陸續推動，首先是國光客運臨時候車亭將在45個工作天後完工，預計暑假可把忠一路打通，基隆火車站不會再有前、後站的區別；城際轉運站預計下個月公告招標，若一切順利的話，農曆年後就會動工。

至於軍港遷移計畫，也已經完成規劃設計，預計在農曆年後就會動工、4年完成，屆時會邀請總統蔡英文見證基隆歷史上重要的一刻；輕軌捷運已經由鐵工局進行可行性評估的期中報告，包括基隆市及台北市都提出許多的意見，希望輕軌捷運能夠全面雙軌化，讓輕軌達到6至5分鐘一班的水準。

林右昌說，有人說基隆沒有運量，這是非常嚴重的謬誤，基隆港的旅客人數將在明年上看百萬人次，包括會展中心的會議及商務客人，將來輕軌的運輸流量不只是基隆通勤族，還有很多商務及觀光旅客；因此希望西岸會展及旅運智慧大樓定案後，輕軌捷運能夠併同規劃，這對基隆市政的發展，會是全面的躍升及改變。

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