川普偕第一夫人 赴佛州冬季白宮度年假

法新社報導，當川普夫婦抵達邁阿密以北約70英里的棕櫚灘（Palm Beach），進入比塞大海濱聖公會教堂（Episcopal Church of Bethesda-by-the-Sea）時，獲得哈蘭牧師（James R Harlan）迎接，當時約有百人在街道旁觀看川普車隊。

（中央社佛羅里達州棕櫚灘25日綜合外電報導）美國總統川普昨天晚上偕第一夫人梅蘭妮亞．川普（MelaniaTrump）在佛羅里達州參加平安夜禮拜，兩人將於號稱冬季白宮的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）歡度年底假期。

彌撒在川普抵達前便已開始，哈蘭牧師曾要求會眾收起任何手機及照相機，他形容這些裝置會「打擾」。

哈蘭牧師說：「我們來此處禮拜。」

川普坐在第3排座位上聽哈蘭牧師講道，內容是言詞的力量。

哈蘭牧師引用故南非總統曼德拉（Nelson Mandela）的談話指出，務必要理解「言詞的珍貴，以及言詞對人們生死的方式有著多麼真實的影響」。他強調，言語具有教育及啟發的能力，但也能造成傷害。

哈蘭說：「你的言詞破壞的潛力和療癒力相當。」

他又說：「上帝的言語是純潔的光。」

「願你平安」樂聲響起時，民眾排隊與川普握手。當川普站起來領聖餐時，教堂也改自另一個角度進行直播。

川普在第一夫人陪同下，於當地時間半夜（台灣時間下午1時）離開教堂，在大約半小時後返抵冬季白宮。（譯者：中央社鍾佑貞）1061225