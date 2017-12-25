MLB／來自那瑪夏的英雄　林子偉專訪

談到女兒，林子偉分享了初看到女兒的喜悅，他說在日本轉機時，知道孩子剛剛出生。看到孩子的照片時很想哭，但他告訴自己不要哭因為旁邊很多人。在趕到醫院的過程中，心裡既期待又興奮，很像剛上大聯盟的心情。他看到女兒第一句話是，「小可愛，爸比回來了，我們終於聚在一起了!」他期待小孩健康平安的長大，談到對小孩的教育與期待，他希望培養小孩感恩的性格，珍惜現在所擁有的。

生長在高雄那瑪夏鄉布農部落的林子偉，十八歲高中畢業後就遠赴美國展開職棒生涯，長達五年小聯盟的奮鬥過程中，不僅要克服語言，生活的問題，還要面對球員彼此競爭的壓力。也因此曾經為了成績停滯不前而萌生退意。林子偉談到，在小聯盟所學習到的，除了球技之外，就是心理素質的建立，這是一名職業棒球球員，在面對高壓的比賽環境下，仍能夠有正常表現的關鍵。所以在又被下放到 3A 的短暫日子裡，林子偉依然滿懷感恩，他的心情比起過往較放得開，不像前幾年容易患得患失。他認為只要身體健康，能夠盡情享受每一場球賽，就應該感恩。

林子偉一鳴驚人之作，是隔一場對上雙城之戰，他從先發投手手中，一棒敲出右外野安打，這不僅是他個人大聯盟首打席就敲出安打，也是旅美台灣球員第一人。他說﹕「可能畫面轉播看不太出來，其實當時我很緊張，手腳都在發抖。希望能打出安打，結果就真的打出來了，非常感恩！」林子偉的太太也在家中看轉播，比賽完後兩人通電話，當然是一起又哭又笑。林子偉在小聯盟辛苦了五年，這回終於美夢成真了！

談到面對壓力，林子偉黝黑的右手臂上，有一個耶穌頭戴荊棘冠冕的刺青，在球迷圈中產生不少討論，他強而有力的揮棒，或是分秒不差的傳球、接球，攝影鏡頭下的耶穌畫像栩栩如生。他說，「因為比賽讓我無法常常去教會聚會，所以一年多前我決定在手臂上留下這個印記，隨時提醒自己要多親近上帝，神與我同在。」每次安打的時候，我都會看天上，然後就會說，感謝上帝!

熬過了一個人在異鄉的適應期，也通過了與女友遠距離戀愛的考驗。如今他不僅已成家，也有了新生寶寶。現在他的生活，猶如倒吃甘蔗，進入一個穩定的階段。他說，「明年的目標就是爭取先發25人名單，我就是盡力去做，結果交給上帝！」