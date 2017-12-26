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聖誕手機小遊戲　讓你變撩妹高手

生活中心／綜合報導2017/12/26 11:40
▲聖誕手機小遊戲 讓你變撩妹高手。（圖／資料照片）
▲聖誕手機小遊戲 讓你變撩妹高手。（圖／資料照片）

剛過完1111光棍節，馬上接著迎來的，就是放閃的聖誕節了！12月也是許多校園內，舉辦各式派對與舞會的季節，怎能不把握這大好機會，趁機脫魯呢？不過，要讓正妹留下特別的好印象，假使你沒有一身酷炫舞技，而是開口就冷場的句點王，或是遇到美眉就開始緊張結巴的含羞草，還有沒有什麼脫魯祕招？

別擔心，最懂年輕人的咖啡廣場，特別在聖誕節前夕推出一款「360度聖誕接力」手機遊戲，就是你的祕密武器！因為玩家必須另外邀請3位夥伴一起加入組隊，就可以趁機向喜歡的對象開口了！遊戲規定要4人各自拿起手機，對準錨點，接力讓聖誕雪橇繞行一圈，正是培養感情與默契的最好時機！而且，只要在遊戲規定時限內完成任務，就可以獲得「咖啡廣場600ml　調合式冰咖啡4瓶ibon兌換券」，這款好康，叫人不心動也難。


▲特別在聖誕節前夕推出一款「360度聖誕接力」手機遊戲，就是你的祕密武器。（圖／合成照）

此外，咖啡廣場再加碼，只要在最短時間完成任務，飆進排行榜前20名者，每組還可再獲得內含購物金的「icash聖誕限量版」4張，讓你和隊友們繼續歡樂血拚嗨到翻！

脫魯向心儀對象前進第一步，就是透過咖啡廣場的聖誕節限定版遊戲達成目標，不僅超有成就感，而且虧妹撩妹話題不斷，拉近彼此距離，輕輕鬆鬆告別句點王！最棒的是，完成任務還可以免費喝咖啡，真是一舉數得！在這充滿歡樂氣氛的聖誕佳節裡，快用這款聖誕手機接力遊戲，給你神助攻，順利脫魯成功。


▲脫魯向心儀對象前進第一步，就是透過咖啡廣場的聖誕節限定版遊戲達成目標，不僅超有成就感，而且虧妹撩妹話題不斷。（圖／資料照片）

立刻參加：https://goo.gl/QYMWLy

 本篇與咖啡廣場合作

關鍵字脫魯撩妹聖誕節360度聖誕接力咖啡廣場句點王手遊
冷氣團減弱　白天氣溫漸回升台灣燈會在嘉義　封神榜主題成亮點

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