聖誕手機小遊戲　讓你變撩妹高手

剛過完1111光棍節，馬上接著迎來的，就是放閃的聖誕節了！12月也是許多校園內，舉辦各式派對與舞會的季節，怎能不把握這大好機會，趁機脫魯呢？不過，要讓正妹留下特別的好印象，假使你沒有一身酷炫舞技，而是開口就冷場的句點王，或是遇到美眉就開始緊張結巴的含羞草，還有沒有什麼脫魯祕招？

別擔心，最懂年輕人的咖啡廣場，特別在聖誕節前夕推出一款「360度聖誕接力」手機遊戲，就是你的祕密武器！因為玩家必須另外邀請3位夥伴一起加入組隊，就可以趁機向喜歡的對象開口了！遊戲規定要4人各自拿起手機，對準錨點，接力讓聖誕雪橇繞行一圈，正是培養感情與默契的最好時機！而且，只要在遊戲規定時限內完成任務，就可以獲得「咖啡廣場600ml 調合式冰咖啡4瓶ibon兌換券」，這款好康，叫人不心動也難。