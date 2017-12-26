NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈不懼綠色恐怖　新黨成立兩岸服務處學童心願再加碼　竹東主席贈文具組HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
地方

「春響．春想」新竹縣新春音樂會　16篇樂章精彩演出

記者常似虎／新竹報導2017/12/26 08:52
▲新竹縣一連16場音樂會精彩演出，「春響．春想」喜迎新春。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.25）
▲新竹縣一連16場音樂會精彩演出，「春響．春想」喜迎新春。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.25）

2017年即將畫上句點，新竹縣政府文化局明年1月6日起至2月25日邀請國內外優秀音樂家與團隊，共計有14檔、16場次音樂節目演出；縣長邱鏡淳25日提醒大家過年不用出國人擠人，在新竹縣就可以欣賞到國際水準的演出，誠意歡迎大家一起來聽好音樂、過好年。

客家流行音樂創作歌手曾仲瑋自彈自唱「掌牛哥」、榮獲2017世界口琴節小合奏組冠軍的天狼星口琴樂團、鋼琴家黃方亭以及愛樂劇工廠演出溫馨「老鼠娶親之公主不想嫁」親子劇片段，雖只是片段演出，就足以讓邱鏡淳豎起大姆指說讚。


▲具有國際水準的客家音樂歌舞劇、鋼琴、小提琴演奏以及兒童劇，打造優質豐富的音樂饗宴。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.25）

文化局局長張宜真表示，為使新竹縣民在生活中擁抱藝術，享受優質豐富的音樂饗宴，本次活動包括由客委會委託國立臺北藝術大學製作的原創客家音樂歌舞劇《天光》，展現南部六堆客庄生命經驗故事，同時邀請來自歐洲樂壇的新星「茱莉婭•馬佐尼」帶來鋼琴獨奏會、英籍型男小提琴家薛祥演譯充滿濃濃異國風情的古典樂曲、日本九州的優秀學生樂團「宮崎學園管樂團」帶來全新曲目。

而臺灣知名的愛樂劇工廠也將演出溫馨熱鬧的兒童歌舞劇、同時榮獲2017維也納國際青少年音樂節優勝的原住民弦樂團「親愛愛樂」，展現具生命力的悠揚琴聲、榮獲2017世界口琴節小合奏組冠軍的天狼星口琴樂團，帶你領略口琴迷人的風采、鋼琴家黃方亭與黃文亭姊妹四手聯彈，共譜指尖下的漫舞琴緣，以及在地優秀表演團隊揚音樂集、大新竹管樂團等齊聚一堂，期盼透過悠揚動人的樂聲，讓初春時光洋溢滿滿幸福。


▲榮獲2017世界口琴節小合奏組冠軍的天狼星口琴樂團精彩演出。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.25）

為了歡迎民眾踴躍參加，凡購買新春音樂會系列活動三場次，須包含演藝廳及演奏廳節目，憑票根可於演出前台兌換彈跳保溫瓶一份，數量有限，換完為止。

關鍵字新竹縣邱鏡淳張宜真新春音樂會客家音樂歌舞劇
單車選手劉書銘　與單車迷歡度耶誕愛是在別人的需要中看到自己的責任

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan