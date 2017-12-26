「春響．春想」新竹縣新春音樂會　16篇樂章精彩演出

客家流行音樂創作歌手曾仲瑋自彈自唱「掌牛哥」、榮獲2017世界口琴節小合奏組冠軍的天狼星口琴樂團、鋼琴家黃方亭以及愛樂劇工廠演出溫馨「老鼠娶親之公主不想嫁」親子劇片段，雖只是片段演出，就足以讓邱鏡淳豎起大姆指說讚。

2017年即將畫上句點，新竹縣政府文化局明年1月6日起至2月25日邀請國內外優秀音樂家與團隊，共計有14檔、16場次音樂節目演出；縣長邱鏡淳25日提醒大家過年不用出國人擠人，在新竹縣就可以欣賞到國際水準的演出，誠意歡迎大家一起來聽好音樂、過好年。

文化局局長張宜真表示，為使新竹縣民在生活中擁抱藝術，享受優質豐富的音樂饗宴，本次活動包括由客委會委託國立臺北藝術大學製作的原創客家音樂歌舞劇《天光》，展現南部六堆客庄生命經驗故事，同時邀請來自歐洲樂壇的新星「茱莉婭•馬佐尼」帶來鋼琴獨奏會、英籍型男小提琴家薛祥演譯充滿濃濃異國風情的古典樂曲、日本九州的優秀學生樂團「宮崎學園管樂團」帶來全新曲目。

而臺灣知名的愛樂劇工廠也將演出溫馨熱鬧的兒童歌舞劇、同時榮獲2017維也納國際青少年音樂節優勝的原住民弦樂團「親愛愛樂」，展現具生命力的悠揚琴聲、榮獲2017世界口琴節小合奏組冠軍的天狼星口琴樂團，帶你領略口琴迷人的風采、鋼琴家黃方亭與黃文亭姊妹四手聯彈，共譜指尖下的漫舞琴緣，以及在地優秀表演團隊揚音樂集、大新竹管樂團等齊聚一堂，期盼透過悠揚動人的樂聲，讓初春時光洋溢滿滿幸福。



▲榮獲2017世界口琴節小合奏組冠軍的天狼星口琴樂團精彩演出。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.25）

為了歡迎民眾踴躍參加，凡購買新春音樂會系列活動三場次，須包含演藝廳及演奏廳節目，憑票根可於演出前台兌換彈跳保溫瓶一份，數量有限，換完為止。