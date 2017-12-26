今日人物》知名單車選手劉書銘　與單車迷歡度耶誕

近日台灣正瀰漫著濃厚的聖誕氣氛，高雄Kubic集盒貨櫃園區有個特別的自行車嘉年華會，現場除了每整點抽大獎外，還有有自行車馬球表演、城市追兔功率賽、小朋友的PUSH BIKE 賽以及聖誕玩偶大遊行，氣氛十分熱鬧。耶誕假日高雄Kubic集盒園區就陸陸續續出現人潮，現場的各式文創攤位與異國美食料理也開始熱絡了起來，這次由自行車業者主辦園區的聖誕活動，將氣氛炒得特別熱鬧，尤其聖誕PA除了延續去年聖誕騎市的自行車風格，也將節目更加多元化，現場有新奇的自行車馬球表演與小朋友與家長最愛的PUSH BIKE賽，還有大朋友的功率挑戰賽，將整個集盒園區打造成運動風的聖誕節。



▲近日台灣正瀰漫著濃厚的聖誕氣氛，高雄Kubic集盒貨櫃園區有個特別的自行車嘉年華會。（圖／主辦單位提供 , 2017.12.25）

其中城市功率追兔賽，自行車業者邀請代言人劉書銘與贊助的高雄林園自由車選手跟民眾一起挑戰，現場也邀請民眾現場報名，試試自己腳下功夫，功率賽考驗的是以瞬間踩踏的最大功率數為主，也是一般民眾能超出專業選手成績的一項比賽。劉書銘與現場民眾比賽最大功率輸出而這次聖誕騎市PUSH BIKE 的參賽小朋友報名就高達135位，每位家長與小朋友都非常的專注在小小朋友的腳踏車比賽，而且每位小小朋友的裝備也是十分講究的，最辛苦的應該是活動主持人，因為小小朋友總是不在控制之下，也是因為如此才讓這次的活動添加許多樂趣。



▲主辦單位募集大大小小的贈品超過100項以上，活動每整點就抽出整點大獎，有跟手臂一樣長的戰斧牛排，還有2台全新的PUSH BIKE自行車，甚至最大獎的澳門來回機票，讓此次的聖誕騎市有如聖誕老公公發贈禮物一樣，讓大小朋友都有難忘的聖誕假期。（圖／主辦單位提供 , 2017.12.25）

自行車業者表示，Kubic集盒園區的「聖誕騎市-鬥陣來集盒」最開心的莫過於中獎的民眾了，這次主辦單位募集大大小小的贈品超過100項以上，活動每整點就抽出整點大獎，有跟手臂一樣長的戰斧牛排，讓大小朋友都有難忘的聖誕假期。