高雄夢時代跨年疏運　捷運、輕軌延長營運

2018高雄跨年派對於時代大道舉行，高雄市政府針對跨年已研擬完善交通疏運措施，包括高雄捷運、高雄輕軌加密班次及延後收班，捷運沿線多線接駁公車也配合延長營運時間，並協調台鐵於散場時加開北上（台南）3班次列車，當日時代大道周邊將進行交通管制，請開車民眾將車輛停放於捷運7大轉乘停車場轉乘捷運(延後收班至凌晨2時)或輕軌(延後收班至凌晨1時30分)，再步行往返會場。

時代大道跨年派對周邊自106年12月31日8時起至107年1月1日2時止，成功二路(含)以東、林森四路以南、中山三路以西、新凱旋四路以北實施三階段交通管制，管制區內禁止車輛通行及停放，周邊將加強拖吊、取締違規停車。

市府呼籲民眾多搭乘捷運、輕軌及公車前往時代大道跨年會場，捷運屆時將延長營運時間至元旦凌晨2時，加密班次至3分一班，輕軌將延長營運時間至元旦凌晨1時30分且配合舞台佈設，12月31日當日至元旦凌晨收班止，輕軌夢時代站採過站不停方式營運，請民眾改至輕軌凱旋中華站上、下車；市區公車包括12、69、紅2、紅3、紅9、三多幹線(70)、環狀幹線(168)、中華幹線(205)等配合延後收班，12月31日23時30分至元旦凌晨1時班距為30分鐘，凌晨1時至2時班距為60分鐘。

由於現場停車位有限，且夢時代室內停車場將管制至元旦凌晨2時才開放車輛離場，使用汽機車民眾可於捷運南岡山站、都會公園站、凹仔底、小港機場站等7大轉乘捷運站停車場停車後轉搭捷運或輕軌往返會場。同時，交通局呼籲，本市106年12月起至107年2月底推行刷電子票卡，免費搭乘輕軌、市區公車及公路客運，請民眾多加利用大眾運輸工具前往。