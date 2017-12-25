政治巷仔內》邱明玉／署長好大　我好怕

役政署長槓小兵事件爆發後，引起廣泛討論，有記者同業就開玩笑說，林國演根本是用心良苦，拯救國防部於水火之中，就在國防部表示未來不再公布共機繞台，被蔡總統打臉後，林國演突如其來這一筆，讓國防部逮到機會轉移焦點，不但大大表揚小兵遵照SOP、依規定執行人車檢查作業，也茲可證明國防部軍紀嚴明，果然是部長馮世寬口中的一百分。

倘若不是林國演上演這一齣硬闖軍營的戲碼，恐怕民眾到現在都不知道役政署長是誰，台灣官員知名度普遍不高是事實，不信的話，去問你周邊的朋友，五院院長名字講的齊，能超過十個人，筆者就來發雞排。不過回歸正題，除了中央機關駐衛警有義務必須認得官員及立委外，應該沒有哪一條法令規定，小兵必須得認得官員，而從署長到駕駛的表現，更顯現根本是威權心態。

國防部確實應該感謝隊友神救援，而役政署的危機處理也很糟，若是真覺得林國演行得直、做得正的話，大可要求國防部公布監視錄影帶，以正視聽，而不是一直在靠北「替代役訓練班本非104旅管轄單位，署長赴訓練班執行公務經過哨口，自當給予適當對等尊重。」

這句話真的是漏洞百出，首先，就是因為替代役訓練班不是104旅的管轄單位，它才更要查的嚴，試想今天一個人跑到別人的公司去，駐衛警或保全要看證件，他反嗆聲說「我不是你們公司的人，你無權管我」，這人不當場被轟出去才奇怪。

再者，何謂「署長要給予適當對等尊重」，說穿了，就是要求給林國演禮遇通關，今天姑不論軍營又不是迪士尼樂園，還要什麼快速通關來著，所謂「軍紀不分官階」，本來該怎麼做就怎麼做，這道理林國演不會不懂。

特別的是，內政部這次想要扮演兩邊的和事佬，不過次長花敬群的發言，指稱「署長要進出，十幾年來大家已經有相當的默契和運作的方式，後續當然希望那個默契和方式，能夠持續很善意的維持下去。」被外界質疑，國防部之前都沒有特別檢查署長的車輛，讓花敬群急忙解釋，實際狀況他並不清楚，而越講越不清的結果，讓他險些當了「豬隊友」。

這次事件最後以撤換駕駛收場，明眼人都知道，駕駛若沒有長官撐腰，膽敢這麼囂張，犧牲駕駛，保住署長官位，卻難堵悠悠之眾口。話再說回來，若署長不爽的是「竟敢不認識我」，不如做點像樣的成績，而不是用這種方式來搏知名度，不過認識歸認識，還是記得要謹守份際，才是王道。