今日暖新聞》喜憨兒報佳音　感謝提供工作機會

▲喜樂保育院的院生到白蘭氏健康博物館報佳音，院生分糖果給大家，為它們帶來滿滿的祝福。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

感恩的耶誕節，喜樂保育院的喜憨兒，25日在白蘭氏健康博物館報佳音，喜樂院生到鹿港白蘭氏工廠載歌載舞，以舞力四射與其他伙伴同樂，感謝白蘭氏公司提供他們的工作機會，喜樂院生分糖果給大家，為它們帶來滿滿的祝福。

白蘭氏公司長期以來支持喜樂保育院照顧服務身心障礙的朋友，2001年開始協助喜樂成立「白蘭氏雞精禮盒工作坊」，提供服務對象工作自立的機會；而隨著科技的進步，白蘭氏包裝禮盒製程已經全自動化，但還是保留著其中一款特殊規格的傳統雞精手折禮盒，讓喜樂的工作坊可以持續負責折禮盒代工的作業，實現企業社會責任和回饋社會的理念。



▲喜樂保育院的院生到白蘭氏健康博物館報佳音，院生分糖果給大家，為它們帶來滿滿的祝福。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

喜樂保育院公關組長陳金秀指出，喜樂保育院成立「白蘭氏雞精禮盒工作坊」今年邁入第17年，喜樂憨兒折紙盒的技術也由生疏到熟練，從不會開始到現在可以一邊聽音樂，一邊快速的將紙盒折好且零耗損率。他們更從工作中體會到快樂與自信，每月工作獎勵金發給從2千元到2萬多元，院方也特別安排他們出國旅遊，讓他們享受工作中的成就與幸福。



▲喜樂保育院的院生到白蘭氏健康博物館報佳音，院生分糖果給大家，為它們帶來滿滿的祝福。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

白蘭氏廠長林祥華表示，喜樂保育院多年來一直是白蘭氏最好的工作夥伴，台灣白蘭氏日前配合總公司發起的鹿港馬拉松路跑一日義賣活動，向總公司爭取將義賣所得回饋給喜樂保育院，作為喜樂服務對象的過年加菜金，獲得總公司的支持，25日特別將義賣所得10萬元捐贈給喜樂保育院。



▲喜樂保育院的院生到白蘭氏健康博物館報佳音，院生分糖果給大家，為它們帶來滿滿的祝福。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

喜樂保育院院長林玉嫦代表喜樂所有的大、小朋友感謝白蘭氏公司，不僅提供孩子們的工作機會，今年更贊助1000瓶的雞精與5份禮盒提供參加二林社區聖誕晚會的所有民眾，讓民眾在寒冷的冬天裡感受到聖誕節的愛與溫馨。