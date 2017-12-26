東石國小踩街成創舉　兼顧教育認同鄉土

東石國小每年聖誕節均會辦理踩街活動，到社區傳遞幸福。踩街隊伍由30位幼兒園小朋友組成小鼓隊沿途敲打，各年級、班級都有造型扮演，長長的人龍與圍觀民眾，讓東石鄉的街道顯得熱鬧不已。

嘉義縣東石鄉東石國小本校及型厝分校全校師生200多人，25日聖誕節上午從學校出發，步行踩街到東石鄉公所、先天宮進行踩街表演，隊伍沿途輪流進行健康促進口號宣導，傳遞如食品安全、視力保健、牙齒保健、反毒拒檳等資訊，提醒社區民眾注意身體健康，到傳遞幸福社區。

東石國小表示，聖誕踩街是莊政道校長就任東石國小後所開啟的傳統活動，最初是幼兒園希望透過踩街，讓民眾看到幼兒園老師的努力成果，經莊校長靈機一動，讓國小同學也一起參與踩街，於是開啟一年一度熱鬧的踩街活動。

東石國小學務張智維主任表示，踩街活動各班均利用體育課練習一首舞蹈，加上管樂社、陶笛隊、直笛隊及幼兒園的鼓樂表演，熱熱鬧鬧的一個小時的演出，吸引了上百位家長和社區民眾前來觀賞，可說超越了以往舉辦活動的盛況。



▲東石國小踩街隊伍在先天宮天井表演。（圖／記者陳鐘聲翻攝 , 2017.12.25）

莊政道校長說，東石國小發展學生多元才藝，推廣東石在地特色的遊學活動，連續三年都入選教育部特色遊學方案，而學生也在學習的歷程當中更加認識家鄉，透過踩街到先天宮表演，讓學生看見宮殿之美，也在回程中帶學生上到堤防，看見朴子溪出海口的風貌，都達到了認同鄉土的課程目標。

家長吳見二指出，小朋友聖誕踩街很有朝氣，表現很好，希望每年都可以到廟裡來表演，讓大家開心。