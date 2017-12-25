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耶誕滿滿洋蔥　流浪兄弟出養海外奇蹟重逢

記者陳志偉／竹市報導2017/12/26 07:18
▲耶誕滿滿洋蔥，林智堅助流浪兄弟出養海外奇蹟重逢。（圖／新竹市政府提供）
▲耶誕滿滿洋蔥，林智堅助流浪兄弟出養海外奇蹟重逢。（圖／新竹市政府提供）

今年3歲的榮榮剛出生就與街友爸媽流落街頭，1個月大時經通報後，由竹市府緊急安置於寄養家庭，並由市長林智堅擔任監護人，榮榮在國內出養並不順利，在市府社會處積極奔走下出現奇蹟，成功媒合5年前收養榮榮親生哥哥傑傑的美國收養家庭，相隔1萬2千公里的小兄弟重逢。

榮榮生父母為遊民，103年產下後無力扶養，常帶者孩子露宿街頭甚至行乞，竹市府社工向地院聲請停止父母親權，由林智堅任監護人，轉介忠義基金會進行出養媒合，社會處社工積極奔走，克服種種困難，聯繫上101年收養榮榮同母異父哥哥的史蒂芬夫婦，成功媒合榮榮出養美國麻州史蒂芬家庭。

林智堅表示，聖誕節前夕成功媒合兄弟海外奇蹟重逢，「是最好的聖誕禮物」，也是繼協助無國籍女童小媛出養北歐、寫下全國首例後，竹市府再度替無家兒童找到溫暖歸宿。

史蒂芬夫婦日前拜訪竹市府，「市長爸爸」林智堅親自抱起榮榮交給未來父母，他感動的說，身為三個孩子父親的他感同身受，「不是每個孩子都一樣幸運」，心情非常不捨，看到榮榮找到充滿愛與溫暖的家庭，「心中真的非常高興」。 

平時活潑的榮榮，離開前夕格外安靜，低聲向藍媽媽說，「媽媽，我會想你」林智堅也哽咽獻上祝福，現場所有人無不動容。

史帝芬一家表示，「讓兄弟一起長大，是應該做的事」，特地在耶誕前夕來台，親自帶回榮榮與家人團聚，哥哥傑傑也很期待見到榮榮，他們也說，家裡的兩個孩子如此特別，兩地都有愛他的家人，彷彿「擁有來自全世界的愛」。

關鍵字新竹市長林智堅聖誕禮物遊民美國收養家庭市長爸爸
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