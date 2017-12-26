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婦產科醫師荒　陽明大學附設醫院夜間急診現窘況

記者李清貴／宜蘭報導2017/12/26 09:08
▲近來有民眾夜間至陽大醫院婦產科急診，卻發現沒有值班醫師，不得不轉到其他醫院就診。（圖／記者李清貴攝 , 2017.12.25）
▲近來有民眾夜間至陽大醫院婦產科急診，卻發現沒有值班醫師，不得不轉到其他醫院就診。（圖／記者李清貴攝 , 2017.12.25）

陽明大學附設醫院是宜蘭縣溪北地區重要的醫療院所，也是宜蘭縣唯一公立的區域醫院，但因為婦產科醫師人才難覓，人力出現短缺，在只有兩名專任醫師的情況下，一個月有三分之一時間是沒有婦產科夜間急診，民眾遇有緊急情況只能到其他醫院就診。此一現象已經持續一段時間，陽大醫院表示，將盡力尋找醫師解決人力短缺問題。而宜蘭縣衛生局也表示，近期內會與相關單位研商成立緊急醫療網協助解決陽大醫院婦產科醫師短缺問題，維護民眾就醫權益。

近來有民眾夜間至陽明大學附設醫院婦產科急診，卻發現沒有值班醫師，不得不轉到其他醫院就診。對此，陽大醫院主任秘書江雪萍表示，該院原本有四名婦產科專任醫師，今年3月及7月有兩名醫師離職，院方除了對外徵才，也透過該領域既有管道尋覓人才，但始終沒有找到有意願的醫師。江雪萍說，為了解決婦產科醫師人力短缺問題，除了持續徵才，也尋求其他醫院支援，但因為婦產科醫師短缺是普遍性問題，詢問多家醫院，只有慈濟醫院同意支援，所以日間門診部分，都能維持正常看診，但因為醫師排班必須符合勞基法，所以才會出現部分夜間時段沒有婦產科值班醫師，以至於無法提供急診服務。

對於陽大醫院部分時段沒有婦產科夜間急診，宜蘭縣衛生局也曾經接獲民眾投書反映。衛生局秘書岳瑞雪表示，「內、外、婦、兒、急診」醫師人力短缺是普遍性問題，她也知道陽大醫院積極在尋找婦產科醫師，但因為整體醫療環境問題，確實有其困難度。岳瑞雪說，站在維護民眾就醫權益的立場，衛生局將於近期內與相關單位研商成立緊急醫療網協助解決陽大醫院婦產科醫師人力短缺的問題。

據了解，「內、外、婦、兒、急診」五大皆空，是醫界順口溜，也就是這五個科別醫師人力短缺問題早已存在。國衛院三年前就曾預估，到2022年這五大科別將短缺七千名醫師人力，而之所以造成此一情況，除了醫師常面臨醫療糾紛訴訟之外，這些科別的工作負荷重，願意投入的醫學院畢業生及醫師越來越少也是原因之一。此一情況若未能有效改善，受影響民眾勢必也將越來越多。

關鍵字陽明大學附設醫院夜間急診宜蘭縣衛生局婦產科
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